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التنظيم والإدارة يوافق على الإعلان عن شغل 15 وظيفة قيادية بوزارة الرى

الثلاثاء، 26 مارس 2019 10:30 ص
التنظيم والإدارة يوافق على الإعلان عن شغل 15 وظيفة قيادية بوزارة الرى صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
كتبت أمنية جلال
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وافق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، على الطلبات المقدمة من وزارة الموارد المائية والرى، للإعلان عن شغل وظائف قيادية وذلك بموازنة الوزارة وبعض الجهات التابعة لها للعام المالى 2018/2019 .

 

ووافق الجهاز على الإعلان عن شغل 5 وظائف فى ديوان عام الوزارة ، وهى وظيفة رئيس قطاع الموارد المائية والرى بالوجه البحرى ، رئيس قطاع الموارد المائية بالوجه القبلى ، رئيس قطاع الموارد المائية والرى والبنية القومية بشمال سيناء ، رئيس قطاع التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى ، رئيس قطاع التخطيط .

كما وافق الجهاز على إعلانات شغل 6 وظائف قيادية بمصلحة الرى ،وهو رئيس مصلحة الرى ، رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات ، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه ، رئيس قطاع المياه الجوفية ، رئيس قطاع شئون الرى ، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى .

ووافق أيضا على اعلانات شغل 4 وظائف قيادية بمصلحة الميكانيكا والكهرباء، وهى رئيس المصلحة ، نائب رئيس المصلحة ، رئيس قطاع محطات الوجه القبلى وتوشكى ، رئيس قطاع محطات الوجه البحرى وسيناء.

يذكر أن موافقة الجهاز  تأتى فى إطار القيام بدوره وفقا لنص المادة 17 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، لشغل الوظائف التى خلت لبلوغ شاغلوها السن القانونية ، وفى إطار  تصعيد الكفاءات من الصف الثانى، وتلبية احتياجات العمل ، ويمكن لراغب الترشح للوظيفه  التقدم للامانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالجهة المعلنة عن الوظيفة، وعقب اجتيازه الاختبارات المقررة واختياره من قبل اللجنة ، يتولى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تدريبه على مقتضيات وظيفته الجديدة.


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