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البيئة ترفع مخلفات القمامة من أمام مستشفى ميت غمر بالدقهلية

الثلاثاء، 26 مارس 2019 02:20 م
البيئة ترفع مخلفات القمامة من أمام مستشفى ميت غمر بالدقهلية البيئة ترفع تراكم مخلفات من أمام مستشفى ميت غمر بالدقهلية
كتبت آية دعبس
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رفعت وزارة البيئة من خلال فرع جهاز شئون البيئة بالمنصورة، بالتنسيق مع مجلس مدينة ميت غمر بالتدخل السريع، تراكم مخلفات أمام مستشفى ميت غمر العام بالدقهلية.
 
جاء ذلك استجابة لشكوى لبعض المواطنين حيث توجهت لجنة من فرع جهاز شئون البيئة بالمنصورة لرفع التراكمات بواسطة عمال ومعدات مجلس المدينة، كما تم رفع التراكمات بالأماكن المحيطة بالمستشفى.
 
البيئة ترفع تراكم مخلفات من أمام مستشفى ميت غمر بالدقهلية (1)
البيئة ترفع تراكم مخلفات من أمام مستشفى ميت غمر بالدقهلية (1)

البيئة ترفع تراكم مخلفات من أمام مستشفى ميت غمر بالدقهلية (2)
البيئة ترفع تراكم مخلفات من أمام مستشفى ميت غمر بالدقهلية (2)

البيئة ترفع تراكم مخلفات من أمام مستشفى ميت غمر بالدقهلية (3)
البيئة ترفع تراكم مخلفات من أمام مستشفى ميت غمر بالدقهلية (3)
 
 
 
 
 
 

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