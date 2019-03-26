البنتاجون يعلن نجاح تجربة اعتراض صواريخ فوق المحيط الهادئ

واشنطن (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عن نجاح تجربة اعتراض صواريخ هى الأولى من نوعها، فوق مياه المحيط الهادئ.

ونقلت قناة (الحرة) الإخبارية، اليوم الثلاثاء، عن صامويل جريفس مدير وكالة الدفاع الصاروخى التابعة للبنتاجون "إن الأنظمة عملت بالضبط كما كان مصمما لها أن تعمل، موضحا أن نتيجة التجربة توضح أن لدينا قدرة رادعة يعتمد عليها ضد أى خطر حقيقى".

وأشار إلى أن الصاروخين المعاديين أطلقا من مركز للتجارب الصاروخية فى جزر مارشال الواقعة على بعد 6500 كلم من الساحل الغربى للولايات المتحدة، فى حين نصبت المنظومة الاعتراضية فى قاعدة فاندنبرج الجوية فى ولاية كاليفورنيا.

وتعد هذه أول تجربة يستخدم فيها أكثر من معترضة صواريخ فى هذا النظام الدفاعى، فى نفس الوقت لإصابة هدف واحد.