video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 26 مارس 2019 04:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

البرلمان الأوروبى يقر قواعد جديدة لحماية حقوق النشر على يوتيوب وجوجل نيوز

الثلاثاء، 26 مارس 2019 04:14 م
البرلمان الأوروبى يقر قواعد جديدة لحماية حقوق النشر على يوتيوب وجوجل نيوز يوتيوب
كتبت ريم عبد الحميد
إضافة تعليق

قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية ، إن أعضاء البرلمان الأوروبى صوتوا على إجراء مراجعة شاملة لقواعد حقوق النشر، ووجهوا ضربة لشركات التكنولوجيا الكبرى التى قالت إن التغييرات ستكون مكلفة وتحد من حرية التعبير. 

وكان البرلمان الأوروبى ، صوت اليوم الثلاثاء، بالموافقة على تغييرات مختلف عليها من شأنها  أن تجعل منصات مثل يوتيوب ،  مسئولة عن  انتهاكات حقوق النشر التى يرتكبها مستخدموها ، ويمكن أن يطلب من مواقع مثل "جوجل نيوز" أيضا أن تدفع للناشرين رسوم مقابل استخدام مقتطفات من المحتوى الخاص بهم.

وكان شركات التكنولولجيا ، قد عارضت الاقتراحات، وحذرت من أنها بحاجة على إقامة فلاتر باهظة الثمن للمحتوى. ورأى البعض أن هذه التغييرات من شأنها أن تؤدى إلى رقابة.

وعلى الجانب الآخر من المعركة المستمرة منذ عامين، والتى تضم شركات إعلامية وفنانين وغيرهم، يقولون إن الإصلاحات مطلوبة لتحديث حماية حقوق النشر فى عصر الإنترنت وضمان أن يدفع لهم مقابل عادل نظير المحتوى.

وعلقت شبكة "سى إن إن" قائلة إن هذه أحدث نقاط الصدام بين شركات التكنولوجيا العملاقة والمسئولين الأوروبيين ، الذين يبنوا نهجا أكثر قوة من نظرائهم فى الولايات المتحدة فيما يتعلق بقوانين المنافسة وحماية البيانات والضرائب.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تقرير: 37٪ من إجمالى "ترافيك" إنترنت الهواتف الذكية من يوتيوب

بعد هجوم نيوزيلندا الإرهابى.. هل يحذف "يوتيوب" قناة فيليكس أرفيد بعدما ذكر اسمه قبل تنفيذ الحادث؟.. القناة يتابعها 89 مليون شخص.. ومنفذو العمليات التخريبية ذكروا اسمها من قبل.. صحف عالمية تصفها: معادية للسامية

البرلمان الاوروبى

شركات التكنولوجيا

جوجل

يوتيوب

حقوق الطبع

الناشرين

الاعلام




لا تفوتك
الإسكان تمنح الحاصلين على قطع أراضى سكنية صغيرة مهلة سنة لاستكمال التنفيذ

الإسكان تمنح الحاصلين على قطع أراضى سكنية صغيرة مهلة سنة لاستكمال التنفيذ

بحكم نهائى.. النقض تؤيد إدراج 145 متهما بقضية "طلائع حسم" على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات.. معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع ووجدى غنيم وعصام تليمة وموسى أبرز المتهمين.. و4 آثار قانونية تترتب على قرار الإدراج

بحكم نهائى.. النقض تؤيد إدراج 145 متهما بقضية "طلائع حسم" على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات.. معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع ووجدى غنيم وعصام تليمة وموسى أبرز المتهمين.. و4 آثار قانونية تترتب على قرار الإدراج

على عبد العال خلال جلسة مع نواب بحرى: التعديلات الدستورية لن تمس باب الحريات والحقوق ولن تنقص من دور مجلس النواب..حريصون على استقلال القضاء..و"التعديلات" المقترحة تعالج نصوصا ثبت بالتجربة عدم مناسبتها للواقع

على عبد العال خلال جلسة مع نواب بحرى: التعديلات الدستورية لن تمس باب الحريات والحقوق ولن تنقص من دور مجلس النواب..حريصون على استقلال القضاء..و"التعديلات" المقترحة تعالج نصوصا ثبت بالتجربة عدم مناسبتها للواقع

الزمالك يفرض السرية على تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة الأهلى

الزمالك يفرض السرية على تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة الأهلى

الأهلى يلجأ للمسكنات لتجهيز 3 لاعبين لموقعة الزمالك

الأهلى يلجأ للمسكنات لتجهيز 3 لاعبين لموقعة الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة