وذكرت قناة (يورونيوز) الإخبارية الأوروبية أنه تم تقديم المقترح لإنهاء تغيير الوقت في سبتمبر الماضي عقب دراسة استطلاع الآراء أجراها الاتحاد الأوروبي، مضيفة أنه بدءا من 2021، فإن المقترح يمنح الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خيارين إما الاستمرار في ممارسة تغيير التوقيت الصيفي أو إيقاف تغيير الساعة مرتين في العام.

وأشارت القناة الأوروبية إلى أنه في حين أن الدول الأعضاء لديها الفرصة في اتخاذ القرار الخاص بها، إلا أن المفوضية الأوروبية حثت الدول على تنسيق قرارتها، محذرة من أن فروق التوقيت قد تؤدي إلى حدوث خلل اقتصادي وزمني.