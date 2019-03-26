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الثلاثاء، 26 مارس 2019 06:34 م
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الأمن العام يضبط 4 آلاف قطعة سلاح و5 آلاف قضية مخدرات

الثلاثاء، 26 مارس 2019 04:53 م
الأمن العام يضبط 4 آلاف قطعة سلاح و5 آلاف قضية مخدرات مخدرات-أرشيفية
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شن قطاع الأمن العام عدة حملات أمنية مكبرة (على مدار شهر)، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن.
 
وأسفرت جهودها بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية خلال تلك الفترة عن إرتفاع معدلات ضبط شتى صور الجريمة.
 
وتمكن الأمن العام من ضبط 4404 قطعة سلاح نارى، 5919 قضية مواد مخدرة، وضبط العديد من القضايا الأخرى فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة كافة صور الجريمة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.
 
 
 
 

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