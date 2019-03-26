اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم الثلاثاء، منها تأكيد رئيس بلغاريا خلال مؤتمر صحفى مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاتحادية، على دعم مصر فى إقرار السلام بالشرق الأوسط، إضافة إلى استحواذ شركة أوبر على شركة كريم، وإقرار وزارة التعليم العالى عقد اختبارات قدرات للقبول فى كليات الإعلام، وآخر استعدادات الأهلى والزمالك لمباراة القمة.







































