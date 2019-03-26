اعترافات 3 متهمين هشموا رأس مواطن لنصبه عليهم فى سعر "توك توك" بالسلام

كتب أحمد حسنى

استمعت نيابة السلام، لأقوال 3 متهمين بتهشيم رأس مواطن بمدينة السلام. وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين هم " عبد الله م " 25 سنة عاطل، رمضان م 28 سنة عاطل، "مروان.ح" 31 سنة مسجل، هشموا رأس " مصطفى م 25 سنة مسجل.

واعترف المتهمون بالواقعة وذلك بعد نشوب مشاجرة بينهم بسبب قيام المجنى عليه بالنصب عليهم فى ثمن "توك توك" قاموا بسرقته وبيعه سويا.

كما اعترف المتهم الأول، أنهم قاموا بسرقة "التوك توك" منذ شهرين من شخص بمنطقة القلج بالمرج، بعدما قاموا بوضع خطة لسرقته، وقاموا بضرب صاحبه حتى فقد الوعى وفروا به هاربين، وتوجهوا لمنطقة المحمودية بالنهضة وأخفوه أمام منزل أحد أقارب المجنى عليه، وبعد أسبوع تفاجئا بأن المجنى عليه تمكن من بيعه بمبلغ 30 ألف جنيه، والحصول على نصف المبلغ فقط، لكنه تهرب بعد ذلك من دفع باقى قيمة "التوك توك".

وأضاف المتهم، أنهم عاتبوا المجنى عليه، إلا أنه أنكر بل وتشاجر معهم وقام بطردهم مستخدما شومة، فقام المتهمون بالتعدى عليه وتهشيم رأسه.

كانت أمرت نيابة السلام، بحبس 3 متهمين بتهشيم رأس مواطن بمدينة السلام، لاختلافهم على سعر بيع توك توك مسروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ترجع الواقعة بتلقى قسم شرطة السلام ثان، إخطارا من مستشفى السلام التخصصى تفيد بوصول " مصطفى.م " مسجل متهشم الرأس وفى حالة حرجة وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.