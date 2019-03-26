اضبط مخالفة.. الكلاب الضالة تنتشر فى شوارع محافظة دمياط

تمثل ظاهرة انتشار الكلاب الضالة فى شوارع محافظة دمياط، صورة من صور الإهمال والتقصير، ولم يقتصر الأمر على انتشارها بقرى المحافظة، بل وصلت الظاهرة إلى احتلال شارع كورنيش النيل أمام ديوان عام المحافظة ومستشفى دمياط العام وسط حالة من غضب الأهالى، خاصة وأن تلك الكلاب تعترض طريق التلاميذ والموظفين أثناء الذهاب إلى المدارس والعمل فى الصباح الباكر كل يوم.
وعلى كورنيش النيل أمام ديوان عام المحافظة ومستشفى دمياط العام، رصدت كاميرا "اليوم السابع" انتشار الكلاب الضالة.
وأكد الأهالى أن الكلاب الضالة تمنعهم من الذهاب لعملهم، والطلبة من الذهاب لمدارسهم، ورغم مطالبتهم المتكررة بالتصدى لتلك المشكلة، إلا أن الوحدات المحلية والطب البيطرى لم يحرك ساكنا، مضيفا أن الكلاب تهاجم المواطنين وتمنعهم من النزول من سياراتهم.
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