اضبط مخالفة.. الكلاب الضالة تنتشر فى شوارع محافظة دمياط

وعلى كورنيش النيل أمام ديوان عام المحافظة ومستشفى دمياط العام، رصدت كاميرا "اليوم السابع" انتشار الكلاب الضالة.

وأكد الأهالى أن الكلاب الضالة تمنعهم من الذهاب لعملهم، والطلبة من الذهاب لمدارسهم، ورغم مطالبتهم المتكررة بالتصدى لتلك المشكلة، إلا أن الوحدات المحلية والطب البيطرى لم يحرك ساكنا، مضيفا أن الكلاب تهاجم المواطنين وتمنعهم من النزول من سياراتهم.