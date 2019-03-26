اجتماع تنسيقى بشأن إجلاء سكان مخيم الركبان بحضور سورى روسى

دمشق (أ ش أ)

بدأ الاجتماع التنسيقى حول إجلاء سكان مخيم الركبان وتفكيكه فى معبر جليغم، بحضور ممثلين عن الجيش والأجهزة الحكومية السورية والمنظمات العامة والأمم المتحدة والقوات الروسية ومشايخ من المخيم.

وقال نائب قائد القوات المسلحة الروسية فى سوريا اللواء فيكتور كوبتشيشين - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الثلاثاء/ - إن الطرف الروسى دعا دبلوماسيين أمريكيين موجودين فى الأردن وممثلى القوات الأمريكية الموجودة فى التنف لحضور الاجتماع، موضحا أن الرد على الدعوة جاء بالرفض وبأنه لا يوجد حق لأى ممثل للقوات الروسية أو ممثل للقوات السورية دخول المخيم.

وأضاف كوبتشيشين: "أنه لا يوجد لهم الحق فى الوجود بأراض تبعد 55 كم حول المخيم، يحق دخول هذه الأراضى فقط لممثلى الأمم المتحدة"، مشيرا إلى أنه لا يوجد لدى الجانب الأمريكى الرغبة فى حل مسألة مخيم الركبان وكل المسؤولية عما يجرى فيه تقع على عاتق قوات التحالف الدولى التى تراقب هذه الأراضي.