إنشاء غرفة المراقبة المرورية بتكلفة 2.6 مليون جنيه لمتابعة الميادين بسوهاج

ومن جانبه أشار العميد مصطفى إبراهيم مدير مرور سوهاج، أن الكاميرات التى تم تثبيتها بالمدينة توجد بشوارع الجمهورية والتحرير و15 وأسيوط سوهاج، وميادين العروبة، والعارف، والثقافة، وشارع البحر بالكورنيش الغربى، وكوبرى أخميم، مضيفا أن تلك الكاميرات تعمل على نقل صورة حية مباشرة لشوارع وميادين سوهاج الرئيسية، لافتا إلى أن التكلفة الإجمالية تعدت أكثر من 2 مليون و 600 ألف جنيه.