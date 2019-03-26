إنشاء غرفة المراقبة المرورية بتكلفة 2.6 مليون جنيه لمتابعة الميادين بسوهاج

انطلقت بمحافظة سوهاج المرحلة الأولى من منظومة مراقبة الشوارع بالكاميرات من خلال غرفة المراقبة المرورية بإدارة مرور سوهاج، وذلك من خلال 12 كاميرا تعمل بنظام الفايبر، لضمان زيادة سرعة المنظومة ونقل الصور بأعلى جودة ممكنة والتى سوف تقدم خدماتها لجميع الجهات التنفيذية والحماية المدنية والطوارئ ومديرية الأمن وهو نظام تأمين متكامل يتم تركيبه لأول مرة بمحافظة سوهاج.
ومن جانبه أشار العميد مصطفى إبراهيم مدير مرور سوهاج، أن الكاميرات التى تم تثبيتها بالمدينة توجد بشوارع الجمهورية والتحرير و15 وأسيوط سوهاج، وميادين العروبة، والعارف، والثقافة، وشارع البحر بالكورنيش الغربى، وكوبرى أخميم، مضيفا أن تلك الكاميرات تعمل على نقل صورة حية مباشرة لشوارع وميادين سوهاج الرئيسية، لافتا إلى أن التكلفة الإجمالية تعدت أكثر من 2 مليون و 600 ألف جنيه.
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