إطلاق مركز تميز فى علوم المياه بجامعة الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

أعلن الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، عن الإطلاق الرسمى لمركز التميز فى مجال علوم المياه بجامعة الإسكندرية، بقيمة ٣٠ مليون دولار، وذلك خلال مشاركته فى فاعليات المؤتمر العام الذى نظمته جامعة عين شمس اليوم، للاعلان عن إطلاق 3 مراكز تميز بين الجامعات المصرية والأمريكية، يستفيد منها 10 جامعات مصرية، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ومارك جرين، رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وقال رئيس جامعة الإسكندرية، أن مركز التميز سيكون بالشراكة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولى، وسيضم تحالف من الجامعات الأمريكية وهى: كاليفورنيا سانتا كروز، وولاية يوتا، وولاية واشنطن، وتحالف من الجامعات المصرية وهى عين شمس وأسوان وبنى سويف والزقازيق، وأضاف أن التعاون بين الجامعات المصرية والأمريكية سيسهم بلا شك فى الإطلاع على أحدث التطورات فى مجالات العلوم والبحث العلمى، وخاصة المجالات ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية والاستخدامات الجديدة للتكنولوجيا فى مجال المياه، فضلا عن تطوير التعليم العالى والبحث العلمى، وإجراء أبحاث علمية مشتركة، وتدريب وتأهيل الكوادر العلمية، وإنشاء برامج علمية مشتركة، ومراكز استشارية فى تخصص المياه بما يتوافق مع الاستراتيجية القومية لخطة التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030) مؤكداً أن موضوع المياه هو أحد أهم موضوعات الساعة فى مصر، وسوف يكون لكافة كليات جامعة الإسكندرية دور كبير للتعاون فيما بينها فى هذا المشروع.