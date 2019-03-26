إطلاق خدمة عدم الالتباس لأسماء الشركات "إلكترونيا"

كتب عبد الحليم سالم

أطلقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم خدمة عدم الالتباس لأسماء الشركات "إلكترونيًا"، من خلال موقع خدمات الهيئة العامة للاستثمار، WWW.GAFI.GOV.EG ، تحت رعاية وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى، والتموين.

وذكر محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور ابراهيم العشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية انه سيتم تقديم خدمة عدم الالتباس من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة أو من خلال مراكز خدمات المستثمرين، مقابل قيمة رسوم خدمة عدم الالتباس 100جنيهًا للشهادة الواحدة، وذلك نظير حجز الاسم لمدة لا تزيد عن 15 يومًا، فيما عدا الشركات ذات المسئولية المحدودة.

ويقوم المستثمر فقط بتسجيل بياناته على الموقع الإلكتروني، واختيار الاسم المراد حجزه والغرض والشكل القانوني للشركة، وإرفاق المستندات الشخصية لصاحب الشركة والشركاء، ثم يقوم بعد ذلك بدفع رسوم مقابل الخدمة، والتوقيع إلكترونيًا لاستلامها وإدخالها في مرحلة تأسيس الشركات وتعديلاتها.

وجاء هذا التعاون في استخراج شهادة عدم الالتباس، والدفع إلكترونيًا، واستكمال باقي إجراءات التأسيس للشركات، بهدف التيسير على المستثمرين، وتشجيعهم لضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.