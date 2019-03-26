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إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص بسبب السرعة الجنونية بالمنوفية

الثلاثاء، 26 مارس 2019 08:35 ص
إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص بسبب السرعة الجنونية بالمنوفية حادث تصادم - أرشيفية
المنوفية _محمد فتحي
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أصيب 9 أشخاص بإصابات بالغة، وذلك إثر انقلاب سيارة ميكروباص بسبب السرعة الجنونية على طريق كفر داود _ السادات، تم نقلهم إلى مستشفى السادات، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد انقلاب سيارة ميكروباص بسبب السرعة الجنونية على طريق كفر داود _ السادات، على الفور انتقلت 6 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور أمجد عبد الحميد مدير عام هيئة الإسعاف، وشادى نبوى البدرى مشرف عام الإسعاف بالمحافظة، وتم نقلهم إلى مستشفى السادات، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. 

 


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