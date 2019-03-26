video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 26 مارس 2019 03:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إسبانيا ترفض "بشدة" اعتذار فيليب السادس للمكسيك عن انتهاكات الاستعمار

الثلاثاء، 26 مارس 2019 02:23 م
إسبانيا ترفض "بشدة" اعتذار فيليب السادس للمكسيك عن انتهاكات الاستعمار الرئيس المكسيكى
كتبت فاطمة شوقى
إضافة تعليق
رفضت الحكومة الإسبانية "بشدة" طلب الرئيس المكسيكى أندريس مانويل لوبيز أوبرادور من الملك فيليبى السادس الاعتذار عن الانتهاكات المرتكبة أثناء احتلال اسبانيا للمكسيك، وأعربت عن أسفها للكشف عن ذلك.
 
ووفقا لصحيفة "الباييس" الإسبانية فقد ذكر رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز استعداده لمواصلة تكثيف علاقات الصداقة والتعاون مع المكسيك.
 
وكان أوبرادور، بعث برسالتين إلى كل من ملك إسبانيا فيليبى السادس، والبابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، يطالبهما باعتذار عن انتهاكات حدثت خلال الاستعمار الإسبانى لبلاده، وأضاف: "لقد كانت هناك مذابح وقمع، الغزو المزعوم تم شنه بالسيف والصليب، لقد بنوا كنائسهم على قمم معابد السكان الأصليين".
 
وقالت الحكومة الإسبانية، لا يمكن  الاعتذار عن الاحداث التى كانت منذ 500 عاما، خاصة فى ضوء الاعتبارات المعاصرة"، مضيفة: "لقد عرفت شعوبنا الشقيقة دائما كيفية قراءة ماضينا المشترك دون غضب، كشعوب حرة ذات تراث مشترك".
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرياضة المصرية فى يوم.. منتخب مصر يواجه نيجيريا بالقوة الضاربة الليلة.. فراعنة الأولمبى أمام هولندا وديًا بمعسكر إسبانيا استعدادًا لأمم أفريقيا.. والاتحاد السكندرى فى مواجهة سبورتنج

إسبانيا تبحث عن انتصار جديد ضد مالطا فى تصفيات يورو 2020

اسبانيا

المكسيك

الاستعمار

لوبيز اوبرادور

ملك اسبانيا




لا تفوتك
وزير الكهرباء: تأجيل رفع الدعم عن الطاقة بالموازنة إلى 2021-2022

وزير الكهرباء: تأجيل رفع الدعم عن الطاقة بالموازنة إلى 2021-2022

العربية: وقف إطلاق النار فى غزة بعد وساطة مصرية مع الجانبين

العربية: وقف إطلاق النار فى غزة بعد وساطة مصرية مع الجانبين

"لا تهاون ولا هوادة مع جرائم التربح".. ضبط موظف مكن مواطنين من بناء عقارات مخالفة بأبوصير.. الأجهزة الرقابية تكافح الرشوة واستغلال النفوذ.. وخبراء: تتبع القائمين على العمل بالإدارات المحلية لضبط قضايا التواطؤ

"لا تهاون ولا هوادة مع جرائم التربح".. ضبط موظف مكن مواطنين من بناء عقارات مخالفة بأبوصير.. الأجهزة الرقابية تكافح الرشوة واستغلال النفوذ.. وخبراء: تتبع القائمين على العمل بالإدارات المحلية لضبط قضايا التواطؤ

هل تنقلب عائلة "تميم" على الأمير ؟..تحرك واسع داخل الأسرة الحاكمة لتخليص الدوحة من قبضة " تنظيم الحمدين " .."مباشر قطر" تواجد القوات التركية والإيرانية وتحويل البلاد الى ملاذ للإخوان يثير سخط أسرة آل ثانى

هل تنقلب عائلة "تميم" على الأمير ؟..تحرك واسع داخل الأسرة الحاكمة لتخليص الدوحة من قبضة " تنظيم الحمدين " .."مباشر قطر" تواجد القوات التركية والإيرانية وتحويل البلاد الى ملاذ للإخوان يثير سخط أسرة آل ثانى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة