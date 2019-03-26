إجراءات أمنية مشددة بمحيط كنيسة العذراء بدمياط انتظارا لوصول البابا تواضروس

دمياط - عبده عبد البارى

اتخذت مديرية أمن دمياط إجراءات أمنية المشددة حول كنيسة العذراء والقديس سيدهم بشاى بمدينة دمياط، لتأمين زيارة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والوفد المرافق، حيث تم إغلاق شارع التحرير الذى تقع به الكنيسة، وذلك بوضع المتاريس والبوابة الإلكترونية على مدخل الكنيسة، كما تم غلق شارع صفية زغلول وهو الشارع الخلفى للكنيسة كما تم غلق شارع طلعت حرب والذى سيدخل منه المواطنون بالإضافة إلى كمائن وسيارات الشرطة.

وقامت إدارة مرور دمياط بنقل موقف سرفيس الأعصر إلى منطقة قريبة.

ومن المنتظر أن يصل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إلى الكنيسة فى الساعة العاشرة ويبدأ صلاة القداس فى الساعة الحادية عشرة.

ومن المقرر أن يقتصر المدعوين أثناء القدس على الدكتورة منال عوض محافظ دمياط واللواء عصام الليثى السكرتير العام للمحافظة، واللواء طارق مجاهد مدير أمن دمياط والأجهزة الأمنية والسيادية، بينما يحضر أعضاء مجلس النواب ووكلاء الوزارات فى الجلسة التى ستعقد عقب الصلاة والقداس.