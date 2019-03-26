أموال الدم.. فيلم يفضح تمويل الدوحة للإرهاب ومحاولات شراء الإعلام الأمريكى

كتبت ريهام عبد الله

استغلت دوحة الإرهاب، أموالها للعب دور كبير ومد نفوذها الخارجى، من خلال دفع مبالغ مالية طائلة لوسائل إعلام ومراكز بحثية إضافة إلى شراء اللوبيين والشخصيات المؤثرة، لا سيما حملات القرصنة والتجسس الإلكتروني.

وأكدت قطريلكيس المحسوبة على المعارضة القطرية، أن هذا النفوذ القطري الذي سخرت له عصابة الحمدين كل غال ونفيس، جعل خبراء ومحللون أمريكيون يسلطون الضوء على التحركات العدائية لنظام الدوحة من أجل اختراق المؤسسات والأنشطة المختلفة في أمريكا، عبر فيلم وثائقي بعنوان "أموال الدم" يفضح حقيقة حكام واحة الإرهاب.

ومن المقرر أن يعرض فيلم أموال الدم الثلاثاء، في عرض خاص، حيث يتحدث عن كيفية شراء قطر المؤسسة الإعلامية في واشنطن، ويوثق محاولات الدوحة للسيطرة على النفوذ بالولايات المتحدة، والتغلغل في مراكز صنع القرار.



قطريليكس

ويتعرض الفيلم إلى احتضان تنظيم الحمدين لجماعة الإخوان الإرهابية، حيث يطرح سؤالا على المتحدثين في محاولة للإجابة عليه "كيف أصبحت الدوحة الممول الرئيسي للتنظيم الإرهابي؟"، كما ينقل عن مسؤول أمني أمريكي رفيع المستوى قوله: "إن قطر هي المكان الذي يتحول فيه الناس إلى إرهابيين من أجل المال".

الفيلم من إنتاج شركة Cerno Films، بمشاركة منتج الأفلام الوثائقية الأمريكي مايك سيرنوفيتش، والمؤلف مايكل ماليس، والمخرج المساعد جون دو تويت، والمخرج سكوتر داوني.

ويخطط منفذو الفيلم إلى عرضه في عدد من دول العالم، لكشف ممارسات قطر الهادفة إلى اختراق المؤسسة الإعلامية بواشنطن والتأثير في الرأي العام الأمريكي.

وخلال أحداث الفيلم، كشف ديفيد ريبوي، خبير الأمن القومي والحروب السياسية، نائب الرئيس الأول لمجموعة الدراسات الأمنية "SSG"، أحد صُناع الفيلم الذي يشارك فيه كمتحدث رئيسي، عن أن المشاهد تعرض تفاصيل للمرة الأولى، عن الطريقة التي نجحت بها إمارة قطر الصغيرة في استغلال علاقاتها الوثيقة والمريبة بتنظيمات إرهابية ومتطرفة، للضغط على صانع القرار السياسي والإعلامي الأمريكي.

ويحاول الفيلم تسليط الضوء على الدور الحقيقي لقطر كدولة ليست صديقة للولايات المتحدة، حيث يحاول لفت انتباه صُناع القرار في الإدارة الأمريكية لمحاسبتها، وعدم السماح لشبكتها "الجزيرة" بالعمل كوسيط إعلامي فوق الأراضي الأمريكية.

وكثّف النظام القطري خلال السنوات الأخيرة تحركاته لكسب نفوذ في السياسة الأمريكية، من خلال دفع مبالغ مالية كبيرة لوسائل إعلام ومراكز بحثية وجامعات إضافة إلى شراء اللوبيين والشخصيات المؤثرة، ما أثار الريبة لدى المراكز البحثية والمراقبين للتأثير الأجنبي على المؤسسات الأمريكية.

يذكر أن ديفيد ريبوي، الباحث بمجموعة الدراسات الأمنية في واشنطن، سلط في مقال سابق الضوء على الدور الذي لعبه النظام القطري خلال السنوات الأخيرة في النفوذ الخارجي بعدائية كما لم تفعل أي دولة أخرى، كاشفا عن أن تنظيم الحمدين دفع مبالغ مالية كبيرة لوسائل إعلام ومراكز بحثية إضافة إلى شراء اللوبيين والشخصيات المؤثرة، لا سيما حملات القرصنة والتجسس الإلكترونى.



أموال الدم

وفي مقال آخر أشار الباحث الأيرلندي مايكل فولي، في تقرير له نشرته صحيفة "ذا إيريش تايمز" الأيرلندية، إلى محاولات حكام الدوحة البائسة لتحسين صورتهم المتدهورة في مجال حرية الإعلام، عبر إنفاق أموال ضخمة على المؤسسات التعليمية الغربية الكبرى - المتخصصة في الدراسات المتعلقة بهذا المجال - لإغرائها بإقامة فروع لها في قطر، مثل كلية ميديل للصحافة التابعة لجامعة نورث ويسترن، التي يوجد مقر لها في الدوحة تحت مسمى "المدينة التعليمية"، حيث تجاور 5 جامعات أمريكية أخرى، تمول بالكامل من حكومة تميم.

ولفت فولي إلى أن تنظيم الحمدين، إلى أنه بيانات وزارة التعليم الأمريكية أواخر العام الماضي، كشف أن الدوحة دفعت مليار دولار لجامعات مرموقة في الولايات المتحدة منذ عام 2011، وذلك ضمن حملة السيطرة والتأثير على الدوائر السياسية والأكاديمية هناك.