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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26-3-2019 فى مصر

الثلاثاء، 26 مارس 2019 12:49 م
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26-3-2019 فى مصر الذهب _ أرشيفية
كتب إسلام سعيد
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سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26 مارس 2019، استقرار ملحوظ، حيث سجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجاً فى مصر 633 جنيها للجرام حتى الآن.
 
 
وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:
 

عيار 18 : 542.57 جنيها.

 

عيار 21: 633 جنيها.

 

عيار 24: 723 جنيها.

 

الجنيه الذهب: 5064 جنيها.

 

الأوقية: 1316 دولار

 
 
سعر الذهب فى مصر شهد الأيام القليلة الماضية انخفاض ملحوظ نتيجة التراجع الذى شهده سعر الدولار في البنوك والمصارف الرسمية في مصر، لكن الزيادة في الأسعار العالمية دفع الذهب للصعود في مصر.
 
 
يقدم "اليوم السابع" خدمه لقرائه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر.
 
 
أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.
 
 
 
أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.
 

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