أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 26 - 3 -2019

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 26-3-2019.



إيقاف تداول 6 شركات قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 6 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى مينا للاستثمار السياحى والعقارى، بنك الكويت الوطنى-مصر، القاهرة للزيوت والصابون، المصرية للدواجن، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، دلتا للإنشاء والتعمير.



البورصة تخسر 2.8 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 2.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 810.489 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 221 مليون ورقة مالية بقيمة 831 مليون جنيه، عبر تنفيذ 19.9 ألف عملية لعدد 171 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 67.85% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23.81%، والعرب على 8.34% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 42.17% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.82%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 26.2 جنيه، 105.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 30.1 مليون جنيه، 19 مليون جنيه، 3.5 مليون جنيه، 79.4 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 14637 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 2385 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 18736 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 681 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 1728 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 488 نقطة.

وارتفعت أسهم 48 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 86 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مينا للاستثمار السياحى والعقارى بسعر إغلاق 2.340 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.85%

- دلتا للإنشاء والتعمير بسعر إغلاق 6.480 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.23%

- بنك الكويت الوطنى-مصر بسعر إغلاق 39.990 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.21%

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 9.440 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.89%

- الشرقية الوطنية للأمن الغذائى بسعر إغلاق 3.850 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.62%



وضمت الأسهم المتراجعة:

- القاهرة للزيوت والصابون بسعر إغلاق 7.620 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.16%

- عبر المحيطات للسياحة بسعر إغلاق 0.054 دولار بنسبة تراجع بلغت 5.26%

- النعيم القابضة للاستثمارات بسعر إغلاق 0.284 دولار بنسبة تراجع بلغت 4.70%

- أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية بسعر إغلاق 6.910 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.69%

- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 1.792 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.68%