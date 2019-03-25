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8 شروط للمستثمرين لتجديد أنشطة شركاتهم بالمناطق الحرة

الإثنين، 25 مارس 2019 05:00 ص
8 شروط للمستثمرين لتجديد أنشطة شركاتهم بالمناطق الحرة محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار
كتب عبد الحليم سالم
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أصدر محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قرارا بضوابط تجديد مدد تراخيص مزاولة النشاط داخل المناطق الحرة، ونص القرار على أن يكون تجديد مدة تراخيص المزاولة للمشروعات (الصناعية – التخزينية - الخدمية) لمدد مماثلة للمدة الأصلية للمشروع من خلال تقييم عدد من العناصر. وتلك الضوابط هى:

1 - مزاولة النشاط بصورة جدية ومنتظمة وهو يمنح المشروع 50 درجة فى التقييم.

2 - مدى الالتزام بنسب التصدير للمشروع يمنح المشروع 50 درجة.

3- الالتزام بالنواحى المالية والتنظيمية مثل تقديم القوائم المالية والإيضاحات المتممة والبيانات التحليلية، وخطاب الضمان، وسداد المستحقات، وتقديم وثائق التأمين.

4- إجراء الجرد السنوى.

5 - حجم العمالة المؤمن عليها.

6 - استيفاء اشتراطات الحماية المدنية.

7 - استكمال الإنشاءات.

8 - عدم ارتكاب المخالفات، مثل التهريب وزيادة الجرد بجانب الاشتراطات الهندسية والمظهر الحضارى.


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المناطق الحرة

محسن عادل

الهيئة العامة للاستثمار

تجديد رخص المشروعات




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