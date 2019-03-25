25.5 مليار دولار صادرات 16 مجلسا تصديريا فى عام.. تعرف عليها

كتب عبد الحليم سالم – إسلام سعيد

ارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية إلى 25.5 مليار دولار العام الماضى مقارنة بـ23.3 مليار دولار عام 2017 ، تعرف على المجالس التصديرة وحجم ما صدره كل مجلس بحسب البيانات الرسمية.

1 – الصناعات الكيماوية والأسمدة بلغت صادراته 5.3 مليار دولار مقارنة بـ4.5 مليار دولار.

2 – مواد البناء والصناعات المعدنية بلغت صادراته 4.9 مليار دولار مقابل 5.1 مليار دولار .

3 – الصناعات الغذائية بلغت صادراته 2.81 مليار دولارمقابل 2.82 مليار دولار .

4 – الهنسدية والالكترونية بلغت صادراته 2.2 مليار دولار مقابل 2.5 مليار دولار.

5- الحاصلات الزراعية بلغت صادراته 2.1 مليار دولار مقابل 2.2 مليار دولار.

6- الملابس الجاهزة بلغت صادراته 1.5 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار.

7- الغزل والمنسوجات بلغت صادراته 911 مليون دولار مقابل 835 مليون دولار.

8 – المفروشات بلغت صادراته 527 مليون دولار مقابل 523 مليون دولار.

9 -الادوية والصناعات الطبية بلغت صادراته 536 مليون دولار مقابل 476 مليون دولار.

10 – منتجات الاثاث بلغت صادراته 309 مليون دولار مقابل 333 مليون دولار .

11 – الصماعات اليدوية بلغت صادراته 211 مليون دولار مقابل 203 ملايين دولار.

12 – الجلود والمنتجات الجلدية بلغت صادراته 105 ملايين دولار مقابل 118 مليون دولار.

13- الكتب والمصنفات بلغت صادراته 15 مليون دولار مقابل 10 ملايين دولار .

وبلغت الصادرات الاخرى نحو 3.7 مليار دولار مقابل 2 مليار دولار عام 2017 .