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24 أبريل.. الحكم على معاون مباحث الحدائق و4 أمناء لتعذيبهم محتجز حتى الموت

الإثنين، 25 مارس 2019 03:22 م
24 أبريل.. الحكم على معاون مباحث الحدائق و4 أمناء لتعذيبهم محتجز حتى الموت محكمة-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار على الهوارى، حجز محاكمة رئيس مباحث حدائق القبة ومعاون و4 أمناء شرطة، فى اتهامهم بتعذيب محتجز حتى الموت داخل القسم لجلسة 24 أبريل للنطق بالحكم.
 
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار على الهوارى وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامى.
 
وكشفت تحقيقات النيابة في واقعة قيام رئيس مباحث ومعاون مباحث و4 أمناء شرطة بقسم حدائق القبة عن قتل وتعذيب محتجز داخل القسم لدفعه للاعتراف بجريمة سرقة، عن تفاصيل القضية، وتبين من تحقيقات أحمد هاني وسعد أبو العز، مدير نيابة غرب القاهرة، وسكرتارية مصطفى محمود وميشيل ماجد، أن المتهمين عذبوا المجني عليه حتى الموت، بينما أنكروا الاتهامات الموجهة إليهم.
 
وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه عن وجود إصابات متفرقة بمختلف أنحاء جسده، منها آثار تعذيب بالصعق الكهربائي، وتبين من معاينة النيابة لغرفة المباحث داخل القسم وجود عنف جنائي بها، وتحطم في زجاج باب الغرفة، كما أثبت تفريغ كاميرات المراقبة بالقسم احتجاز المجني عليه الآخر داخل القسم، لمدة تقارب 24 ساعة، وتم الاعتداء عليه وتعذيبه لتحديد شريكه في السرقة حتى أقر باعترافه، وأن المجني عليه لم يقاوم عملية الضبط، ودخل القسم بصحة جيدة حتى خرج منه محمولا على كرسى خشبى ولفظ أنفاسه الأخيرة.
 
ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات التعذيب الذى أدى للوفاة، والتزوير فى محررات رسمية، وعقب انتهاء التحقيقات قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بتهمة تعذيب المجنى عليه حتى الموت.
 
 
 
 

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