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10 تصريحات لوزير المالية تكشف عن إنجازات لم تتحقق منذ 20 عاما.. تعرف عليها

الإثنين، 25 مارس 2019 01:30 ص
10 تصريحات لوزير المالية تكشف عن إنجازات لم تتحقق منذ 20 عاما.. تعرف عليها محمد معيط وزير المالية
كتب ـ هشام عبد الجليل
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أدلى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عدد من التصريحات خلال كلمته بالجلسة العامة بمجلس النواب أثناء مناقشة الحساب الختامى للسنة المالية 17/18، والتى تضمنت جميعها بشرة خير بشأن الاقتصاد المصرى وتحسن الأوضاع خلال السنوات الأخيرة، والموازنة المالية الجديدة، وفيما يلى أبرز هذه التصريحات:
 
1. لأول مرة من 20 عاما إيرادات الدولة تكفى المصروفات وتحقق فائضا
2. "بنواجه المشاكل ومبنخفش لأن الشعب بيثق فينا"
3. بلدنا بتتقدم وبنشتغل وهى على الطريق الصح.
4. كان عندنا 3 ملايين مواطن يعملون فى ليبيا ورجعوا وكان لازم ندبر لهم فرص عمل. 
5. الإصلاح الاقتصادى دفعنا ثمنه، وكلنا كان يجب أن نتحمل المسئولية فى لحظة تاريخية.
6. انخفاض البطالة والتضخم والدين العام بالموازنة
7. مستهدف خفض معدلات الدين العام فى مشروع الموازنة للعام المالى 2019/ 2020.
8. مشروع الموازنة للعام المالى 2019/2020، ستشهد تحسن فيما يتعلق ببند الأجور.
9. السياسات الاقتصادية السليمة تجعلنا نشعر بإستقرار فى اسعار السلع.
10. جميع مؤسسات العالم تقول أن الاقتصاد المصرى خرج من الوضع الصعب ويتقدم بخطوات كبيرة.
11. حققنا معادلة صعبة بخفض العجز مع رفع معدلات النمو.
12. مصر تسير فى الطريق الصحيح واتخذت إجراءات يصعب على الكثير من دول العالم اتخاذها.
 

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