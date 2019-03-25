وصول 99 عسكريا روسيا إلى الأراضى الفنزويلية

أ ش أ

وصلت طائرتان روسيتان، إلى مطار سيمون بوليفار الدولي بالقرب من كاراكاس، تحملان على متنهما مجموعة من الجنود الروس، حسبما صرح مصدر دبلوماسي في كاراكاس.

وقال المصدر لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الإثنين: "وصلت الطائرة أمس الأول للمشاركة في المشاورات الثنائية، إن هذا الحدث "لا يوجد شيء غامض"، لأنه يرتبط ارتباطًا مباشرًا بتنفيذ العقود التي وقعتها الأطراف منذ سنوات عديدة."

وأضاف: "يوجد بين روسيا وفنزويلا عدد من العقود قيد التنفيذ، بما في ذلك عقود للتعاون العسكري التقني".



وأفادت وسائل إعلام في أمريكا اللاتينية، في وقت سابق، بأن طائرتين روسيتين وصلتا إلى فنزويلا- طائرة النقل العسكرية "أن-124" وعليها 35 طنا من الحمولة، وطائرة الركاب إيل-62 وعلى متنها 99 عسكريا، وأن من بين الذين وصلوا العقيد فاسيلي تونكوشكوروف، النائب الأول للقائد الاعلى للقوات البرية الروسية.