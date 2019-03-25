video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 25 مارس 2019 08:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وصول 99 عسكريا روسيا إلى الأراضى الفنزويلية

الإثنين، 25 مارس 2019 08:25 ص
وصول 99 عسكريا روسيا إلى الأراضى الفنزويلية بوتين ومادورو
أ ش أ
إضافة تعليق

وصلت طائرتان روسيتان، إلى مطار سيمون بوليفار الدولي بالقرب من كاراكاس، تحملان على متنهما مجموعة من الجنود الروس، حسبما صرح مصدر دبلوماسي في كاراكاس.

وقال المصدر لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الإثنين: "وصلت الطائرة أمس الأول للمشاركة في المشاورات الثنائية، إن هذا الحدث "لا يوجد شيء غامض"، لأنه يرتبط ارتباطًا مباشرًا بتنفيذ العقود التي وقعتها الأطراف منذ سنوات عديدة."

وأضاف: "يوجد بين روسيا وفنزويلا عدد من العقود قيد التنفيذ، بما في ذلك عقود للتعاون العسكري التقني".


وأفادت وسائل إعلام في أمريكا اللاتينية، في وقت سابق، بأن طائرتين روسيتين وصلتا إلى فنزويلا- طائرة النقل العسكرية "أن-124" وعليها 35 طنا من الحمولة، وطائرة الركاب إيل-62 وعلى متنها 99 عسكريا، وأن من بين الذين وصلوا العقيد فاسيلي تونكوشكوروف، النائب الأول للقائد الاعلى للقوات البرية الروسية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على فنزويلا بسبب اعتقالها مدير مكتب زعيم المعارضة

عودة دولية مخيبة للآمال.. الأرجنتين تخسر أمام فنزويلا 3/1 فى ليلة رجوع ميسي.. الإصابة تضرب نجم برشلونة وتبعده عن ودية المغرب.. وحارس أوكرانيا يفسد مشاركة رونالدو مع البرتغال بتعادل سلبى محبط فى تصفيات يورو 2020

فنزويلا تستنكر فرض عقوبات أمريكية جديدة على عدة بنوك فى البلاد

رئيس فنزويلا يتهم الولايات المتحدة وجوايدو بالتخطيط لقتله

هل الاجتياح الأمريكى فى فنزويلا وشيك؟.. ترامب يتحدث مع زعماء الكاريبى عن انتقال السلطة..الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات ردا على اعتقال كراكاس مساعد جوايدو.. وتغيير النظام هدف واشنطن والعزلة الدولية والضغط لم يثمر

روسيا

فنزويلا

عسكرى




لا تفوتك
زاهى حواس عن معرض توت عنخ آمون: مليار دولار للتأمين.. وألفى مقال فى روعة الحدث

زاهى حواس عن معرض توت عنخ آمون: مليار دولار للتأمين.. وألفى مقال فى روعة الحدث

كيف وصلت "سموم" الدوحة إلى الجامعات الأمريكية؟.. النظام القطرى ضخ أموال طائلة على مؤسسات وجامعات واشنطن لجذب عناصر بارزة للتعاون معه فى غسل سمعتها الملطخة.. ومعارض قطرى يفضح "تميم": أسرته تدير الدولة كـ"عزبة"

كيف وصلت "سموم" الدوحة إلى الجامعات الأمريكية؟.. النظام القطرى ضخ أموال طائلة على مؤسسات وجامعات واشنطن لجذب عناصر بارزة للتعاون معه فى غسل سمعتها الملطخة.. ومعارض قطرى يفضح "تميم": أسرته تدير الدولة كـ"عزبة"

"باسم الحب أوقفوا هذا".. النجمة العالمية ديانا روس تدافع عن مايكل جاكسون ضد فيلم Leaving Neverland.. وباربرا سترايساند:الأطفال كانوا سعداء ولم يقتلهم".. وتتراجع عن تصريحاتها بعد هجوم كبير قاده الفيلم.. صور

"باسم الحب أوقفوا هذا".. النجمة العالمية ديانا روس تدافع عن مايكل جاكسون ضد فيلم Leaving Neverland.. وباربرا سترايساند:الأطفال كانوا سعداء ولم يقتلهم".. وتتراجع عن تصريحاتها بعد هجوم كبير قاده الفيلم.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة