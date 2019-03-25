وصول وزيرا الآثار والاستثمار لمعبد كوم أمبو لافتتاح مشروع المياه الجوفية

أسوان ندى سليم _ عبد الله صلاح

وصل منذ قليل، الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، بضيافة مارك جرين رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وشيرى كارلين مديرة الوكالة الأمريكية بمصر، وتوماس جولد بيرجر القائم بأعمال السفارة الأمريكية، لمعبد كوم أمبو لافتتاح مشروع المياه الجوفية، بعد عمل دام لقرابة أكثر من 17 شهرا لسحب المياه والحفاظ على النقوش وجدران المعبد، من خلال نظام لخفض منسوب المياه من خلال 3 محطات ضخ.

وتبلغ تكلفة المشروع 8.8 ملايين دولار، وتبلغ قيمة أعمال بناء المحطات التى تستهدف خفض المياه الجوفية داخل وبجوار المعبد، نحو 5 مليون دولار بينما يبلغ قيمة نظام الخفض 3.2 مليون دولار، حيث انطلق المشروع فى أكتوبر من عام 2017، وأعلن الانتهاء عنه اليوم.

وكان معبد كوم أمبو شهد العديد من الاكتشافات الأثرية خلال عمل البعثة المصرية والوكالة الأمريكية، أهمها العثور على أقدم ورشة لصناعة الفخار، فضلا عن رؤوس وتيجان للملك رمسيس الثاني، والملك تحتمس الثالث، والعثور على لوحتين ومصنوعتين من الحجر الرملى، إحداهما ترجع للملك سيتى الأول ثانى ملوك الأسرة التاسعة عشر والأخرى تعود للملك بطليموس الرابع.