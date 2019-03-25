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الإثنين، 25 مارس 2019 07:15 م
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وزير: بنجلادش لا تتعجل فى نقل الروهينجا إلى جزيرة بخليج البنغال

الإثنين، 25 مارس 2019 07:05 م
وزير: بنجلادش لا تتعجل فى نقل الروهينجا إلى جزيرة بخليج البنغال الروهينجا
رويترز
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قال وزير لرويترز اليوم الاثنين إن بنجلادش ليست فى عجلة لنقل اللاجئين الروهينجا إلى جزيرة فى خليج البنغال، بعدما سعت الأمم المتحدة لمزيد من التفاصيل حول خطة الحكومة التى انتقدتها بعض جماعات حقوق الإنسان.

وتسعى بنجلادش إلى نقل 100 ألف من حوالى مليون من مسلمى الروهينجا، الذين يعيشون فى مخميات مكتظة فى حى كوكس بازار فى جنوب شرق البلاد، إلى الجزيرة النائية والمعروفة باسم باسان تشار، والتى كانت تطورها خلال العامين الماضيين.

وأفادت رويترز الأسبوع الماضى بأن الأمم المتحدة تعد خططا لمساعدة بنجلادش فى نقل اللاجئين.

وقال إنعام الرحمن، نائب وزير إدارة الكوارث والإغاثة ، إن بنجلادش تجرى محادثات مع الهيئات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، وتعمل على تقييم ملاحظاتها.

وأضاف "لهذا نتقدم ببطء قليلا. لا يوجد موعد محدد للنقل". وقال "لسنا في عجلة من أمرنا والنقل سيبدأ فقط عندما تشعر جميع هيئات الأمم المتحدة والروهينجا بأن المنطقة جاهزة".

وقال إنعام الرحمن إن الحكومة تعمل على بناء المزيد من الملاجئ لمواجهة الأعاصير فى الجزيرة التى تبعد ساعات عن البر الرئيسى بالقوارب. ويعارض الكثير من الروهينجا خطة النقل.

 


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