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وزير التنمية المحلية ناعيا مستشاره القانونى: "كان مثالا للانضباط"

الإثنين، 25 مارس 2019 12:00 م
وزير التنمية المحلية ناعيا مستشاره القانونى: "كان مثالا للانضباط" دكتور على عبد المولى
كتب على عبد الرحمن
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نعى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اللواء دكتور على عبد المولى مستشار وزير التنمية المحلية للشئون القانونية، الذى توفى فجر اليوم، قائلا: "كان مثالاً للانضباط والكفاءة والتفانى فى العمل".

وتقدم شعراوى بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيد، سائلًا الله تعالى أن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

يذكر أن اللواء الدكتور على محمد على عبدالمولى، شغل منصب مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، وحصل على الدكتوراه فى القانون الإدارى والمدنى من فرنسا، كما عمل رئيسا للمجلس الأعلى للشرطة.

 

 

 


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