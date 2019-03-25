وزير التنمية المحلية: ترخيص السيارات "الفان" كأجرة لتكون بديلة للتوك توك

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه تم ترخيص 233 ألف توك توك، على مستوى المحافظات، وجار ترخيص باقى التكاتك لتقنين أوضاعها.

وأضاف شعراوى، فى تصريحات صحفية، أن التوك توك ظاهرة غير طبيعية، ومعظم الحوادث والجرائم تتم بسبب التوك توك، ونحن بتقنين التوك توك، إنما نستهدف أهداف أخرى بعيدة مثل القضاء على الأمية، ومحاربة الإدمان، ومحاربة تجارة المخدرات التى تتم من خلال التوك توك، بالإضافة إلى الحد من حوادث الطرق.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن قرار وقف استيراد التوك توك، سيساهم فى الحد من انتشاره، لافتا إلى أنه سيتم إدخال سيارات "الفان" لتحل محل التوك توك، وسيتم ترخيصها كسيارات أجرة وليست ملاكى.