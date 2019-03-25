وزير التعليم: مش هنطبق المنظومة الجديدة إلا بعد التأكد أنها ماتخرش المية

كتب أيمن رمضان

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن المنظومة التعليمية فى مصر تتقدم بخطى ثابتة، موضحا أن الهدف من ذلك هو الانتقال من ثقافة الحفظ والتلقين والدرجات إلى ثقافة الفهم والإدراك، الأمر الذى يعد حماية للأجيال المصرية وأكبر مشروع تقنى فى مصر.

وأضاف "شوقى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "90 دقيقة"، الذى يقدمه الإعلامى محمد الباز، عبر فضائية "المحور"، أن الهلع الذى عمّ المواطنين على خلفية ما حدث خلال اليومين الماضيين ليست فى محلها، كون ذلك الامتحان تجريبيا للتعرف على أى خلل فى هذه المنظومة غير المسبوقة، وتابع: "دى فرصة تدريبية واللى مش عاوز الامتحان ميجيش.. الامتحان تجربة من أجل التعرف على نوع الأسئلة من قبل الطلاب بالإضافة إلى تظبيط هذا السيستم".

وأكد وزير التربية والتعليم أن المنظومة الجديدة تعد أكبر مشروع تقنى فى البلاد بها شبكات داخلية فى كل المدارس وشاشات تفاعلية وأكبر شبكة ألياف ضوئية، وغيرها من التقنيات الفنية التى ستساعد الطلاب على التفاعل مع طريقة التعليم الجديدة التى تنمى مهاراتهم.

واختتم وزير التربية والتعليم مداخلته قائلا: "النظام الجديد يساوى المحتوى بالإضافة للامتحانات الجديدة، ونجاح النظام أو فشله يعود على هذا ولا يعود على التكنولوجيا"، موضحا أن التكنولوجيا أداة إن كانت ستساعدنا سنستخدمها وإن كانت خلاف ذلك لن نستخدمها، وتابع: "عملنا هذه التجربة لمعرفة طبيعة مجتمعنا وهل نستطيع تطبيقها بنجاح أم لا.. لن تطبق التجربة فى امتحان مايو إلا إذا كان هناك قرار جماعى من كل الدولة إنها ماتخرش المية".