وزيرة العدل الفرنسية تكشف أرقاما صادمة عن "معتقلى السترات الصفراء"

كتب أحمد علوى

كشفت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبى، عن أرقام صادمة بشأن المعتقلين فى مظاهرات السترات الصفراء، والتى بدأت شرارتها الأولى 17 نوفمبر الماضى.

وفى تصريحات نشرتها صحيفة "لوفيجارو"، قالت الوزيرة إن عدد الأحكام الصادرة حتى الآن تقدر بـ2000 حكم قضائى، مشيرة إلى أن عدد المعتقلين منذ بدء الاحتجاجات بلغ 8700 شخص حتى الآن.

ووفقا للصحيفة، لا تزال السلطات القضائية الفرنسية تبحث فى تهم جديدة موجهة إلى 1800 شخص آخرين من المشاركين فى التظاهرات.

وقالت بيلوبى، إن الأحكام التى صدرت ضد 2000 متظاهر متنوعة، و40% عقوبات بالسجن مع التنفيذ و60 % عقوبات أخرى كالأشغال للمصلحة العامة على سبيل المثال، ووقف التنفيذ.