وزيرة السياحة: القيادة السياسية تدعم قطاع السياحة المصرية

كتبت هند مختار و آمال رسلان

انطلق منتدى الابتكار التكنولوجـي في السياحة صباح اليوم بمشاركة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وعدد من الوزراء فى مقدمتهم البيئة والإستثمار دكتورة سحر نصر ، والذى يقام على هامش فعاليات اللجنة الاقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية لهذا العام وذلك فى دورته الخامسة والأربعين.

وقالت دكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ألتقى صباح اليوم زوراب بولوليكاشفيلي أمين عام منظمة السياحة العالمية، لافته إلى أن هذا اكبر دليل على إهتمام القيادة السياسية بقطاع السياحة الذى يعد من أهم القطاعات التى تخدم الإقتصاد الوطنى، وقالت وزيرة السياحة أن الأمين العام للمنظمة أهدى الرئيس عبد الفتاح السيسى درع من المنظمة تقديرا لدور القيادة السياسية فى دعم قطاع السياحة، عبر برنامج الإصلاح الهيكلى الذى تتبناه الحكومة للنهوض بالقطاع.

وقدمت الشكر لرئيس الوزراء على رعايته لهذا المؤتمر الأمر الذى يعكس اهتمام الحكومة بقطاع السياحة.

وأكدت أن المنتدى يناقش عدة موضوعات منها دور الابتكار التكنولوجي والحلول الرقمية في تعزيز التجربة السياحية، وأهمية السياحة المستدامة، لافته إلى أنه سيقام مسابقة وطنية هى الأولى للشركات الناشئة في مجال السياحة والتي تنظمها وزارة السياحة بالتعاون مع منصة RiseUp لريادة الأعمال وذلك لاختيار مشروعات وتطبيقات إلكترونية لإلقاء الضوء على المعالم والأماكن السياحية في مصر والترويج للسياحة المصرية بطرق جديدة ومبتكرةكما سيتم عقد عدة جلسات حوارية متعلقة بصناعة السياحة على هامش الاجتماع.

وشهد اليوم الأول ورشة عمل وزارية لاستعراض النماذج الناجحة للحكومات في التحول الرقمى في السياحة، بالإضافة إلى جلسة عن مسابقةStart up ، وستجري ضمن جدول أعمال اليوم الأول لهذه الدورة للجنة الاقليمية للشرق الأوسط انتخابات الأجهزة القانونية والهيئات الفرعية التابعة للمنظمة.

جدير بالذكر أن مصر كانت قد استضافت العام الماضي الاجتماع الـ 44 للجنة الاقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 8-9 مايو 2018، وتم خلال هذا الاجتماع اختيار مصر لاستضافة الدورة ال 45 من الاجتماع وفقا لقرار الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية بالاتفاق مع رؤساء اللجان الإقليمية التابعة للمنظمة .