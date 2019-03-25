وزيرة الثقافة تهنئ الدكتور محمود حجازى بفوزه بجائزة الملك فيصل العالمية

كتبت بسنت جميل

قدمت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، التهنئة للعالم المصري الجليل الدكتور محمود حجازي، الأستاذ بجامعة القاهرة، بمناسبة حصوله علي جائزة الملك فيصل العالمية في اللغة العربية والأدب والتى يرعاها الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، وقالت أن الدكتور محمود حجازى أحد رموز الثقافة المصرية الذين بذلوا جهدا كبيرا ومتميزا في خدمة اللغة العربية.

وأشارت إيناس عبد الدايم، إلى أن فوز ممثل مصر بجائزة تتمتع بمصداقية عالمية هو تأكيد لريادتها الثقافية إقليميا وتحمل معانى التقدير والعرفان لكل المبدعين والعلماء والمفكرين.

ووجهت وزيرة الثقافة، بضرورة إقامة احتفال بالمجلس الأعلي للثقافة لتكريم الدكتور محمود حجازي بمناسبة فوزه بالجائزة التى تمثل رسالة أمل لكل الباحثين والمبدعين الشباب نحو مستقبل أفضل، وذلك بحضور تلاميذه وزملاءه وكل المثقفين المعنيين بالأدب واللغة العربية فى مصر .