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هشام طعلت مصطفى: السوق المصرى بعيد عن الفقاعة العقارية ويجب تنظيم العرض والطلب

الإثنين، 25 مارس 2019 03:11 م
هشام طعلت مصطفى: السوق المصرى بعيد عن الفقاعة العقارية ويجب تنظيم العرض والطلب هشام طلعت مصطفى خلال جلسات المؤتمر التمهيدى لسيتى سكيب
كتب أحمد حسن
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قال رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذى لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أنه لا يوجد فى مصر فقاعة عقارية، ولن يكون فى المستقبل، لافتا إلى أن المشكلة التى يعانى منها القطاع العقارى فى الوقت الحالى، تتمثل فى تلاقى العرض والطلب.

وأضاف هشام طلعت مصطفي، خلال جلسات المؤتمر التمهيدى لسيتى سكيب العقارى، أن المطورين العقاريين، يجرون حاليا دراسات عميقة للسوق للخروج بمنتج يتلاءم مع ظروف الطلب.

كما ناشد هشام طلعت مصطفى، الحكومة لإقامة مؤتمر لتفعيل آلية تلاقى قوى العرض والطلب، بما يتلاءم مع احتياجات الأسرة المصرية، لافتا إلى أن قانون التطوير العقارى سيخرج للنور قريبا لتنظيم المهنة وإزالة أى تخوفات.

وطالب هشام طلعت مصطفى بضرورة وجود نظام تمويل طويل الأجل بفائدة تتناسب مع دخل الأسرة، مشيدا بالدور الإيجابى الذى تلعبه الحكومة المصرية ووزارة الإسكان لتطوير المنظومة خاصة خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن هناك تعاونا بناء بين الحكومة والقطاع الخاص فى هذا الصدد.

وقال إن هناك مجهودا كبيرا خلال الفترة الأخيرة فيما يخص تصدير العقار للخارج، لافتا إلى أن المجموعة شاركت فى عدد من المحافل الدولية ومنها فرنسا وحققت نجاحا واضحا، لافتا إلى أن قانون اتحاد المطورين العقاريين سيكون له أهمية كبرى فى تنظيم التطوير العقارى وكل ما يخص المجال العقارى.


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