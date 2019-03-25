نتنياهو يتوعد بالرد بقوة بعد سقوط صاروخ من قطاع غزة على منزل شمال تل أبيب

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توعد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بالرد بقوة ضد حركة حماس على خلفية الصاروخ الذى أطلق من قطاع غزة وسقط فى شمال أبيب صباح اليوم الإثنين.

وذكرت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية عبر موقعها الإلكتروني، أن نتنياهو قال إن إطلاق الصاروخ هو هجوم إجرامى على إسرائيل، وإننا سنرد بقوة.موضحة أن الصاروخ على منزل بمنطقة كفار سابا شمال تل أبيب أدى إلى تدميره وإصابة 7 أشخاص .

وقال الجيش الإسرائيلي أنه جارى التحقيق فى عدم تشغيل القبة الحديدية وإسقاط الصاروخ الذي وقع في بلدة مشمورت شرقي تل أبيب.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو قرر اختصار زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وسيعود بعد لقائه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم.



وذكرت وسائل إعلام عبرية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى أغلقت جميع المعابر مع غزة حتى إشعار آخر.