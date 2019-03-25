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ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

الإثنين، 25 مارس 2019 01:55 م
ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة ميناء دمياط
دمياط عبده عبد البارى
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينتا حاويات و 5 سفن بضائع عامة، و بذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة، بالإضافة إلى 14 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول . 
 
وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً أعلن فيه مغادرة 510 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 22524 من البضائع العامة، منها 127 سيارة نقل محملة بـ 6037 طن قمح، و بهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 167661 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 30527 طنا .
 
كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 11900 طن يوريا، و 3769 طن كوارتز، و 2400 طن رمل، و 15509 طن ملح، و 1125 طن مولاس، و 200 طن علف، كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 225 حاوية مكافئة، و عدد الحاويات الوارد 345 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 539 حاوية مكافئة، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 19500 طن ذرة، و 8000 طن قمح، و 279 طن خشب، و 14792 طن حديد، و 1000 طن زيت، و 11000 طن فول صويا .
 
 
 
 

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