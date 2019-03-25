موسكو: عودة 737 لاجئا إلى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

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أعلن المركز الروسى للمصالحة بين الأطراف المتحاربة فى سوريا أن 737 لاجئا عادوا إلى الأراضى السورية خلال الــ24 ساعة الماضية، من بينهم 242 لاجئا (73 امرأة و123 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق معبرى "جديدة يابوس" و"تلكلخ"، و495 شخصا (149 امرأة و252 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".

وذكر المركز، فى بيان اليوم الاثنين- أن 240 نازحا عادوا أيضا خلال الـــ24 ساعة الماضية إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل سوريا، منوهًا بأنه نفذ عملية إنسانية واحدة، حيث تم من خلالها إيصال 500 سلة غذائية بوزن إجمالى 2.165 طن إلى مدينة سلمية بريف حماة، كما وزعت مؤسسة "قاديروف" الشيشانية الخيرية 110 مجموعات من الملابس النسائية على أهالى مدينة حلب.