موجز أخبار 6 مساء.. قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة والتقديم من 1 لـ15 أبريل

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: نظمت أكاديمية الشرطة ، اليوم الأثنين ، مؤتمرا صحفيا لإعلان عن قبول دفعة جديدة " أطباء" للالتحاق بقسم الضباط المتخصصين 2019

نظمت أكاديمية الشرطة ، اليوم الأثنين ، مؤتمرا صحفيا لإعلان عن قبول دفعة جديدة " أطباء" للالتحاق بقسم الضباط المتخصصين 2019

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إجنازيو كاسيس وزير الخارجية السويسري، وذلك بحضور سفير سويسرا بالقاهرة.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن قرابة 80000 طالب فى الصف الأول الثانوية العام، أدوا الامتحان الإلكترونى خلال الساعتين الماضيتين فى مادة الأحياء قبل إغلاق منصة الامتحان الإلكترونية.

قال رئيس الوزراء اليونانى أليكسيس تسيبراس إن طائرات مقاتلة تركية تحرشت بمروحية كان يسافر على متنها خلال زيارة لجزيرة يونانية نائية للاحتفال بيوم الاستقلال.

اتفقت الحكومة والبنك المركزي والمطورون العقاريون على إجراءات التمويل للوحدات السكنية، بما يسهم في دفع قطاع الاستثمار العقاري ، جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي وزارة الإسكان والبنوك والمطورين العقاريين.

لجأت إحدى الصفحات الساخرة على السوشيال ميديا إلى تركيب فيديو ساخر عن لقاء النجم المصرى المحترف فى صفوف ليفربول محمد صلاح والفنانة اللبنانية جيسى عبده، والذى كان مثار الحديث عبر الساعات الماضية عبر "السوشيال ميديا".

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الفريق أول وي فنج هه وزير دفاع جمهورية الصين الشعبية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والسفير الصيني بالقاهرة.

عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماعا مع كل من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والمهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات، لمتابعة أزمة سقوط السيرفر الخاص بامتحانات طلاب الصف الأول الثانوى .

أعلن عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، موافقتهم على الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2017/2018، مطالبين بتنفيذ التوصيات التى تضمنها تقرير لجنة الخطة والموازنة.

شهد طريق محور 26 يوليو تواجد جمل انفصل عن قطيعه وقطع الطريق أمام حركة السيارات، وذلك أعلى محور 26 يوليو وبالتحديد عند نزلة شارع السودان، حيث توقفت حركة السيارات، وفيما حاول أصحاب الجمل الجرى وراءه من أجل الإمساك به.

اقتحم 35 مستوطنًا و43 طالبًا تلموديًا اليوم الإثنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى الخاصة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إيقاف منصة الامتحانات الخاصة بالصف الأول الثانوى اليوم الإثنين الموافق 25 مارس 2019، وأنه سيتم نشر امتحان مادة الأحياء مساء اليوم على موقع الوزارة لتدريب الطلاب عليه.

قضت محكمة استئناف أسرة القاهرة، برئاسة المستشار إبراهيم السماحى، وعضوية المستشارين عادل رجب وأحمد البيسرى، وأمانة سر محرم فوزى، برفض دعوى الفنان أحمد الفيشاوى، وتأييد حكم أول درجة، وإلزامه بدفع مبلغ 10 آلاف جنيه نفقة لابنته لينا.

قضت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جمال، والمستشار ماجد يحيى وكيل النائب العام، وأمانة سر وسام حنفى، بمعاقبة المطرب تامر عاشور بالحبس سنة وكفالة 10 ألاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه.

وصل النجم الهندي الشهير سلمان خان، إلى المملكة العربية السعودية، أمس الأحد وسط استقبال جماهيرى وشعبى كبير، إذ يتمتع النجم الهندى بشعبية جارفة بين محبى سينما بوليوود.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر غدا الثلاثاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.