مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تشارك فى مؤتمر الأرشيفات العربية

كتب مصطفى عنبر

تشارك مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في مؤتمر الأرشيفات العربية، المقام حالياً بالرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمجموعة من الوثائق بوصفها مادة علمية أساسية مهمة في كتابة التاريخ.

وتهتم المكتبة بجمع الوثائق وحفظها وإتاحتها خاصة فيما يتعلق بتاريخ الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، وتاريخ المملكة العربية السعودية، وبعض القضايا العربية، مثل فلسطين والقدس، ومصر، وتاريخ دول الخليج العربي.

وقدمت المكتبة في جناحها خلال المؤتمر الذي ينظمه المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بعنوان " دور الأرشيفات العربية في دعم مجتمع المعرفة العربي بين التحديات والتطلعات المستقبلية" نماذج من وثائق نادرة، وخرائط، ومجلات قديمة، وكتب نادرة، وصور، حيث تملك المكتبة (1800) وثيقة عن تاريخ المملكة، ومجموعة متميزة من بواكير الكتب العربية والنادرة التي تمت طباعتها في أوروبا، بالإضافة إلى مجموعات من المجلات العربية التي يعود تاريخ بعضها إلى العام 1860م، بالإضافة إلى ما يقرب من 123715 ألف وثيقة، وما يزيد على 31484 ألف من الكتب النادرة التي تفيد في حركة التأريخ الأدبي والعلمي والثقافي بوجه عام.