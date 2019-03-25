مفاجأة.. مقر بى بى سى بالقاهرة "مخالف ".. ترخيصه فندق سياحى

كتبت : دينا الحسيني

كشف أحد سكان العقار الذي يقع به مقر قناة بي بي سي بالقاهرة، عن مفاجأة مدوية بأن المقر والعقار مخالف للقانون ،حيث أن العقار 160 كورنيش العجوزة " برج المعتز " الواقعة بة المقر مخالف في الأدوار والنشاط طبقاً للترخيص الصادر من حي العجوزة عام1967 .



العقار الذي يقع به مقر قناة بي بي سي

وأوضح الساكن أيضاً أن صاحب العقار ويدعي الدكتور محمد محمد رجب حصل علي الترخيص رقم 341/1976 بناء فندق سياحي وقدم الرسومات الهندسية التي تم إعتمادها من الحي في هذا التوقيت ببناء الفندق بدروم + أرضي+ 12 دور متكرر، وفي عام 1977 حصل علي الترخيص رقم 127 /1977 لإستكمال أعمال الفندق والتعديل بالسماح بتعلية 5 أدوار ، وبنفس العام حصل علي الترخيص رقم 447 لإستكمال أعمال الفندق بعد التعديل .

ونوه الساكن أنه طبقاً للترخيص فالعقار الذي يقع به المقر مخالف بتحويله من فندق سياحي إلي سكني دون ترخيص ، وطبقاً للرسم الهندسي فأنه تم تحويل الطابق الثالث الذي يقع به مقر قناة بي بي سي بالقاهرة من مطعم الفندق المثبت علي الورق إلي مقر إداري بالمخالفة للقانون .





مقر قناة بي بي سي بالقاهرة

يأتى هذا في الوقت الذي تمتثل فية هيئة الإذاعة البريطانية BBC بقوانين ولوائح لندن البلد التي يقع بها المقر الإداري للقناة ، وضرب مقرها بالقاهرة عرض الحائط الذي خالف المعايير المهنية أثناء التغطية للأحداث ، ورفضت الالتزام بالقانون رقم 180 لسنه 2018 بخصوص البث وإعاده البث من داخل استوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامى ، وغضت الطرف عن الخطاب الذي تلقته من المجلس الأعلى للإعلام الذي طالب فيه المكاتب العربية والأجنبية بالبث من داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، فى الوقت الذي إلتزمت فية كل القنوات المصرية وبدأو البث من مدينة الانتاج بعد توفيق أوضاعهم ، إلا BBC وشقيقاتها.

بخلاف ذلك حصنت إدارة تلك القناة مقرها من الغرباء بإجراءات أمنية معقدة ، لا تسمح بعبور الباب الزجاجي للمقر .

ويبقى السؤال لمحافظ الجيزة ، وحي العجوزة ، هل ترخيص مقر قناة BBC بالطابق الثالث بالعقار السكني 160 كورنيش النيل بالعجوزة ، سكني أم إداري ؟