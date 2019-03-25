مصر وسويسرا تحتفلان بمرور 110 أعوام على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين

كتب – عبد الحليم سالم

احتفلت مصر وسويسرا بمناسبة بمرور 110أعوام على العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية السويسرية، فى احتفالية نظمتها السفارة السويسرية بالقاهرة، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمستشار إيجنازيوكاسيس، وزير خارجية سويسرا والذى يزور مصر حاليا، والسفير بول جارنييه، سفير سويسرا لدى القاهرة، وممثلى عدد من المؤسسات الدولية منهم، الدكتورة راندا أبو الحسن، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومالين بلومبرج، الممثل المقيم للبنك الأفريقي للتنمية في مصر.

وأكدت الوزيرة، أن سويسرا دولة شريكة مهمة لمصر في أوروبا، مشيرة إلى التعاون بين مصر وسويسرا فى تنفيذ مشروعات تنموية بقيمة 330 مليون فرنك سويسرى، (نحو 5.7 مليار جنيه) ودعم مشروعات جديدة من خلال استراتيجية التعاون حتى 2020 بقيمة 86 مليون فرنك سويسرى (نحو 1.5 مليار جنيه) والتى تركز على النمو الاقتصادى المستدام وخلق فرص العمل.

وأشادت الوزيرة، بحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة السويسرية فى مصر والتى وصلت إلى 1.6 مليار دولار، وشهدت زيادة بنحو 400 مليون دولار خلال العامين الماضيين، في مجالات الصناعة والطاقة والأدوية والخدمات المالية والأغذية.

وأوضحت الوزيرة، أن مصر ليست فقط بوابة للاستثمارات السويسرية إلى القارة الأفريقية ولكن أيضا إلى الوطن العربى، معربة عن تطلع مصر للتعاون مع سويسرا فى إفريقيا فى ظل رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للاتحاد الإفريقى لهذا العام.

ودعت الوزيرة، الشركات السويسرية والمستثمرين إلى زيادة استثماراتهم فى مصر والتوسع فى نشاطهم، فى ظل وجود الكثير من الفرص الاستثمارية فى المشروعات القومية الكبرى مثل محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، مشيرة إلى إطلاق وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، مبادرة "استثمار بلا تحديات" للتواصل مع المستثمرين حول مقترحاتهم وحل مشكلاتهم، من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، والموقع الالكترونى http://support.miic.gov.eg وعبر البريد الإلكترونىالتالى support@miic.gov.eg وذلك فى إطار جهود الوزارة للتسهيل على المستثمرين، وإزالة أى عقبات تواجههم، مع ربطها بمركز اتصالات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من خلال الخط الساخن رقم 16035.

ومن جانبه، ذكر وزير خارجية سويسرا، أن هذه أول مرة يزور فيها مصر، مشيرا إلى أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وسويسرا وزيادة الاستثمارات المتبادلة والمشروعات المشتركة بين البلدين، مؤكدا أن مصر تعد بوابة للاستثمارات السويسرية إلى السوق الإفريقية، مشيرا إلى التعاون بين مصر فى مجالات التعليم والصناعة والنقل، مؤكدا اهتمام سويسرا بالاستثمار فى العنصر البشرى خاصة فى مجال التعليم.

وأشار سفير سويسرا لدى القاهرة إلى أن هذا الحدث يأتى بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ110 للعلاقات الاقتصادية المصرية السويسرية.