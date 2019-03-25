مصرى يهشم رأس شريكه المغربى ويتخلص من الجثة بـ"منشار كهربائى" فى طنجة

كتبت هناء أبو العز

قالت وسائل إعلام محلية مغربية، إن شاب مصرى تخلص من شريكه المغربى، بعد نشوب خلافات بينهم حول معاملات تجارية لم يتفقا عليها.

وأضافت أن المتهم أعاد تمثيل جريمته التى وقعت شهر يونيو الماضى، وأن "الجانى" قد وجه ضربات قوية إلى رأس الضحية بواسطة آلة حادة، وبعدها قام بإخفاء الجثة داخل سيارة لمدة يومين، ثم عاد مرة أخرى ليقوم بتقطيعها بواسطة منشار كهربائى إلى أجزاء عدة.

وحتى يتخلص المتهم من أطراف جثة شريكه، استعان الشاب المصرى بقارورات بنزين لإحراقها وسط مجرى الصرف الصحى بقرية تبعد بنحو 25 كم عن مدينة طنجة، فيما قام برمى ما تبقى من عظام الضحية فى نهر بالمنطقة.