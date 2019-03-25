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الإثنين، 25 مارس 2019 04:20 ص
خالد صلاح
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مصرع 422 شخصا فى حوادث مرورية بالجزائر خلال يناير وفبراير الماضيين

الإثنين، 25 مارس 2019 04:00 ص
مصرع 422 شخصا فى حوادث مرورية بالجزائر خلال يناير وفبراير الماضيين حوادث سيارات ارشيفية
أ ش أ
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 لقى 422 شخصا مصرعهم وأصيب 4783 اخرون في 3583 حادثا مروريا بالجزائر خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.

وقال بيان للمركز الوطني للوقاية والامن عبر الطرق بالجزائر امس الأحد إنه خلال أول شهرين 2019 تم تسجيل ارتفاع في عدد الحوادث قدر ب 13ر1 % في حين انخفض عدد القتلى ب 99ر 2 % وعدد الجرحى ب 13ر 2 % مقارنة بالشهرين الاولين من سنة 2018 .

وكان أكثر من 3300 شخص قد لقوا حتفهم في حوادث المرور بالجزائر خلال سنة 2018، حسب ارقام المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق.


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