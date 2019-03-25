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مصرع عامل إثر اصطدام أحد القطارات به بكفر الدوار

الإثنين، 25 مارس 2019 10:58 ص
مصرع عامل إثر اصطدام أحد القطارات به بكفر الدوار جثة - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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لقى عامل مصرعه إثر اصطدام أحد القطارات به أثناء عبوره شريط السكة الحديد، بمركز كفر الدوار بالبحيرة.
 
وكان قد ورد بلاغ لقسم شرطة كفرالدوار، بإصطدام أحد القطارات بشخص ووفاته، بمنطقة مزلقان السعرانية دائرة القسم.
 
وبالإنتقال والفحص، تبين أنه أثناء عبور "ب .س.ع" 38 سنة عامل، ومقيم بمدينة كفرالدوار للمزلقان المشار إليه أثناء غلقه اصطدم به قطار الركاب القادم من القاهرة مما أدى وفاته .
 
وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفرالدوار العام، بسؤال شقيقه ومقيم بذات العنوان، قرر بمضمون ما تقدم ولم يتهم أحدا أو يشتبه في وفاته جنائياً .
 
 

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