مسيرة لترشيد استهلاك " المياه " تجوب شوارع قرية تلات بالفيوم

انطلقت مسيرة لترشيد مياه الشرب فى شوارع قرية تلات التابعة لمركز الفيوم والمنفذ بها الأسبوع المائى ضمن الاحتفال باليوم العالمى للمياه تحت شعار كل نقطة بتفرق شارك ، وانضم الى المسيرة عدد كبير من أهالى وشباب وطلاب القرية ومسئولى الرى والموارد المائية والشباب والرياضة والتربية والتعليم ورئيس الوحدة المحلية بالقرية.
وقال اللواء هشام درة ، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم ، أن الهدف من هذه المسيرات المائية هو نشر ثقافة الترشيد وإحداث حراك مجتمعى داخل القرية من أجل المشاركة الإيجابية والفعالة من جانب المواطنين بالقرية.
وأضاف درة ، أن المسيرة انطلقت من أمام المدرسة الاعدادية بالشارع الرئيسى بالقرية ثم جابت كل شوارع القرية وتم تشغيل خلال المسيرة أغانى نقطة ميه واغانى وطنية وأخرى تحث على ترشيد الاستهلاك عبر " دى جى " هذا بجانب ان المسيرة تغطى الجزء الأكبر من القرية وتصل لقطاع عريض من المواطنين خاصة الذين لم تسمح لهم الفرصة لحضور أنشطة القافلة وبالتالى تصل إلى منازلهم هذه المسيرات
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