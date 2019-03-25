مسيرة لترشيد استهلاك " المياه " تجوب شوارع قرية تلات بالفيوم

الفيوم – رباب الجالي

انطلقت مسيرة لترشيد مياه الشرب فى شوارع قرية تلات التابعة لمركز الفيوم والمنفذ بها الأسبوع المائى ضمن الاحتفال باليوم العالمى للمياه تحت شعار كل نقطة بتفرق شارك ، وانضم الى المسيرة عدد كبير من أهالى وشباب وطلاب القرية ومسئولى الرى والموارد المائية والشباب والرياضة والتربية والتعليم ورئيس الوحدة المحلية بالقرية.

وقال اللواء هشام درة ، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم ، أن الهدف من هذه المسيرات المائية هو نشر ثقافة الترشيد وإحداث حراك مجتمعى داخل القرية من أجل المشاركة الإيجابية والفعالة من جانب المواطنين بالقرية.

وأضاف درة ، أن المسيرة انطلقت من أمام المدرسة الاعدادية بالشارع الرئيسى بالقرية ثم جابت كل شوارع القرية وتم تشغيل خلال المسيرة أغانى نقطة ميه واغانى وطنية وأخرى تحث على ترشيد الاستهلاك عبر " دى جى " هذا بجانب ان المسيرة تغطى الجزء الأكبر من القرية وتصل لقطاع عريض من المواطنين خاصة الذين لم تسمح لهم الفرصة لحضور أنشطة القافلة وبالتالى تصل إلى منازلهم هذه المسيرات