مريم المنصورى.. 6 معلومات عن أول إماراتية مقاتلة بسلاح الطيران تحمل رتبة رائد

كتب محمد عبد العظيم

تحقق المرأة الإماراتية نجاحات كبيرة لتحتل مكانة كبيرة فى مختلف المجالات، ومن نماذج المرأة الإماراتية الناجحة تأتى مريم المنصورى أول إماراتية مقاتلة فى سلاح الطيران، والتى تحمل رتبة رائد، وسبق أن شاركت مع قواتها المسلحة الإماراتية فى الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابى، وفيما يلى نستعرض أبرز 6 معلومات عن مريم المنصورى أول إماراتية مقاتلة فى سلاح الطيران.

1- ولدت مريم المنصورى يوم 1 يناير من عام 1979 فى مدينة أبوظبى لأسرة مكونة من 6 بنات وثلاثة أولاد.



مريم المنصورى أول طائرة مقاتلة فى الإمارات

2- درست فى مدينة خورفكان وتخرجت من الثانوية العامة القسم العلمى بمعدل 93% والتحقت بجامعة الإمارات وحصلت على بكالوريوس لغة إنجليزية وآدابها بمعدل امتياز.



مريم المنصورى أول طائرة مقاتلة فى تاريخ الإمارات

3- التحقت مريم المنصورى بالقوات المسلحة بعد الثانوية العامة بقرار شخصى ودعم من الأهل لرغبتها فى أن تكون طيارا مقاتلا، لكن لم يكن المجال مفتوحا للعنصر النسائى حينها، فالتحقت بالعمل فى القيادة العامة للقوات المسلحة لعدة سنوات، وعند فتح المجال للعنصر النسائى للالتحاق بكلية الطيران كانت أول من بادر بالانضمام إلى هذا المجال الذى كان الدافع الأول لإلتحاقها بالقوات المسلحة.



مريم المنصورى خلال قيادة أحد الطائرات

4- تخرجت من المرحلة التأسيسية فى كلية خليفة بن زايد الجوية عام 2007 وتم تحويلها إلى مجال الطيران المقاتل حيث تعمل كطيار عمليات مقاتل على طائرة "إف 16 بلوك 60".

5- كرمها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبى، وقلدها وساما يحمل اسمه، فى 14 مايو 2014، ضمن أول مجموعة تكرم فى فئة جديدة هى "فخر الإمارات".



مريم المنصورى خلال تكريمها من الشيخ محمد بن راشد

6- تعد مريم المنصورى أول امرأة إماراتية تقود طائرة حربية مقاتلة، لتبدأ أهم رحلاتها الدولية بتوجيه ضربات جوية ضد تنظيم "داعش" فى سوريا.