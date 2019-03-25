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الإثنين، 25 مارس 2019 02:37 م
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مديرة الوكالة الأمريكية: استثمرنا 10ملايين دولار لسحب مياه كوم أمبو الجوفية

الإثنين، 25 مارس 2019 01:31 م
مديرة الوكالة الأمريكية: استثمرنا 10ملايين دولار لسحب مياه كوم أمبو الجوفية شيري كارلين مديرة الوكالة الأمريكية في مصر
أسوان ندى سليم _ عبد الله صلاح
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أعربت شيري كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية في مصر، عن سعادتها بانتهاء مشروع سحب المياه الجوفية في معبد كوم أمبو، والذى يعد واحد من أهم المشروعات التى تم دعمها من قبل الشعب الأمريكى بتكلفة 10 ملايين دولار، موضحة أن معبد كوم أمبو يعد صرح  فريد، ويمثل أهمية كبرى ليس لمصر فقط، وإنما للعالم أجمع. 
 
وأضافت مديرة الوكالة الأمريكية بمصر، خلال كلمتها في افتتاح مشروع المياه الجوفية بمعبد كوم أمبو، اليوم الإثنين، أن الوكالة قدمت تمويل بمبلغ 100 مليون دولار على مدار 25 عاما، للحفاظ على الإرث الحضارى فى مصر، موضحة أن الوكالة تفخر بالشراكة مع الجانب المصرى لحماية المواقع الأثرية، والمساعدة فى دعم برامج التدريب، مؤكدة على أهمية ترميم المناطق الأثرية التى تعد المحرك الأساسى للقطاع السياحى. 
 
مديرة الوكالة الأمريكية (1)
 

مديرة الوكالة الأمريكية (2)
 

مديرة الوكالة الأمريكية (3)
 

مديرة الوكالة الأمريكية (4)
 

مديرة الوكالة الأمريكية (5)
 

 


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