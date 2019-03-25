"مدارسنا منتجة" شعار 34 مدرسة بشمال سيناء لتعلم الإنتاج الحرفى

شمال سيناء ـ محمد حسين

"مدارسنا منتجة" شعار رفعته 34 مدرسة بشمال سيناء، نجح طلابها ترك بصمتهم فى المعارض الخاصة بالمشغولات المصنعة يدويا، بمنتجات تم تصنيعها بمعرفتهم تحت إشراف معلميهم.

وقالت هالة خميس رئيس قسم التعليم المجتمعى بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء لـ"اليوم السابع"، إن حاصل الإنتاج هو أثر تدريبات مكثفة داخل المدارس "المجتمعية" وعددها 34 مدرسة بشمال سيناء، يتم الاهتمام بشغل جزء من وقتهم خلال اليوم الدراسى بتعلم حرف وتدريبات نافعة، وتحويل هذا التدريب لمشروع مصغر من خلاله ينتج الطالب مشغولة نافعة ويتعلم كيفية الإنتاج وإدارة مشروع.

وأشارت رئيس قسم التعليم المجتمعى أن المدارس فى عموم مراكز المحافظة يدرس فيها 670 طالبا، وهى 17 مدرسة فى نطاق مركز بئر العبد، و4 مدارس فى مدينة العريش، و6 مدارس فى نطاق مركز الحسنة، و3 مدارس فى نطاق مركز نخل، و4 مدارس بمركز الشيخ زويد.

وقالت إن المشغولات التى يتم تصنيعها هى جميع اعمال الكروشيه، والمنتجات اليدوية الخرزية، إضافة للتدريب والإنتاج لأعمال التطريز على القماش، وإنتاج الإكسسوارات، ويتعلم الطلبة أيضا إنتاج وصناعى الثوب السيناوى إلى جانب المأكولات، وإنتاج الكليم وأعمال الفوم، وصناعة المفارش.

وأضافت حنان حسن موجه الاقتصاد بمديرية التربية والتعليم، أن الطلبة يتم تدريبهم فى ورش داخل المدرس، يتيحها نظام المدارس المجتمعية، ويتم الاستفادة من تسويق إنتاجهم من خلال معارض جهاز تنمية المشروعات داخل المحافظة بعد توقيع بروتوكول تعاون مع الجهاز لهذا الغرض، فضلا عن معارض تنظمها المحافظة، وفيها يتم بيع الإنتاج للجمهور بسعر محدود.

وتابعت أن ما يتم من تدريب للطلبة يتم فيه اتباع النظم الحديثة، وكان آخرها دورة عبر دائرة الفيديو كونفرس لربط المتدربين بمدربين على مستوى كفاءة عالية وتم تدريبهم على تصنيع لعب الأطفال.































