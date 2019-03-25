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محافظ المنوفية: بدء طلاء واجهات المنازل باللون البيج على مستوى مدن المحافظة

الإثنين، 25 مارس 2019 04:41 م
محافظ المنوفية: بدء طلاء واجهات المنازل باللون البيج على مستوى مدن المحافظة اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية
المنوفية _محمد فتحى
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أصدر اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن علي مستوي المحافظة للبدء في طلاء واجهات المنازل بلون موحد علي مستوي المدن كمرحلة أولي.
 
وأشار المحافظ إلى أنه قد وقع الاختيار علي اللون البيج لطلاء مباني المحافظة، وذلك تفعيلاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، من خلال توحيد واجهات العقارات بكافة المحافظات، علي أن يحدد لون كل محافظة حسب طبيعتها الخاصة بها بهدف الحفاظ علي المظهر العام للمدن واستعادة الشكل الحضاري للمباني.
 
ووجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن بعقد اجتماعات تنسيقية بمشاركة الأهالي ومؤسسات المجتمع المدني، لتشجيع المواطنين لدهان العقارات المملوكة لهم، علي أن تتم المتابعة المستمرة من رؤساء المراكز لتنفيذ المبادرة بشكل منتظم.  
 
 
 

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