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محافظ القليوبية يجرى زيارة مفاجئة لمركز الخدمات التكنولوجى ببنها

الإثنين، 25 مارس 2019 02:57 م
محافظ القليوبية يجرى زيارة مفاجئة لمركز الخدمات التكنولوجى ببنها جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية بمركز الخدمات التكنولوجي
القليوبية - إبراهيم سالم
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أجرى الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الاثنين، زيارة مفاجئة لمركز الخدمات التكنولوجى للمواطنين بمجلس مدينة بنها، حيث تفقد أقسام ووحدات المركز واستمع إلى شرح مفصل عن طبيعة العمل من لحظه تقدم المواطن بطلبه مرورا بكافة المراحل والمستندات وحتى الرد عليه وفق توقيتات حددها القانون وفقا لطبيعة كل خدمه.

والتقى المحافظ، بالعديد من المواطنين واستمع إلى شكواهم ومطالبهم ووعد بالعمل على حلها، مشيرا الى أن المركز يعد نموذجا حضاريا لخدمتهم وتشمل استخراج كافة أنواع التراخيص وطلبات توصيل المرافق، بالإضافة إلى تلقى شكاوى المواطنين المتعلقة بجميع أنواع الخدمات المقدمة لهم.

وأكد المحافظ، أنه خلال الفترة القادمة سيتم تعميم المشروع على جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، تيسيرا على مواطنى المحافظة للحصول على خدماتهم المطلوبة وبعيدا عن أى تلاعب أو تسويف، مشيرا إلى وجود نظام إلكترونى يربط المراكز التى بدأ تشغيلها بديوان المحافظة ووزارة التنمية المحلية لمتابعة الأداء وحسن سير العمل والتصدى لأى تقصير.

كما أكد، أن المراكز التكنولوجية تمثل نقلة نوعية فى أسلوب تقديم الخدمات بشكل حضاري، وتوفير الوقت والجهد وتساهم فى رفع مستوى الأداء لكافة الخدمات الحكومية، كما تعمل على تفعيل خطة الحكومة الإلكترونية بتطبيق نظام الشباك الواحد، كذلك تعمل على خلق بيئة مناسبة للقضاء على الفساد الإدارى والمالى.

وأشار، إلى أهمية تعظيم الاستفادة من التدريب على التكنولوجيا للمساهمة فى تسهيل حفظ البيانات واستدعائها وسرعة تقديم الخدمة للمواطنين بما يوفر الوقت والجهد.

محافظ القليوبية يتفقد مركز الخدمات التكنولوجى ببنها (1)
محافظ القليوبية يتفقد مركز الخدمات التكنولوجى ببنها

 

محافظ القليوبية يتفقد مركز الخدمات التكنولوجى ببنها (2)
محافظ القليوبية يتفقد مركز الخدمات التكنولوجى ببنها 
 
محافظ القليوبية يتفقد مركز الخدمات التكنولوجى ببنها (3)
محافظ القليوبية يتفقد مركز الخدمات التكنولوجى ببنها

 

محافظ القليوبية يتفقد مركز الخدمات التكنولوجى ببنها (4)
محافظ القليوبية يتفقد مركز الخدمات التكنولوجى ببنها

 

محافظ القليوبية يتفقد مركز الخدمات التكنولوجى ببنها (5)
محافظ القليوبية يتفقد مركز الخدمات التكنولوجى ببنها

 

محافظ القليوبية يتفقد مركز الخدمات التكنولوجى ببنها (6)
محافظ القليوبية يتفقد مركز الخدمات التكنولوجى ببنها

 

محافظ القليوبية يتفقد مركز الخدمات التكنولوجى ببنها (7)
محافظ القليوبية يتفقد مركز الخدمات التكنولوجى ببنها

 

محافظ القليوبية يتفقد مركز الخدمات التكنولوجى ببنها (8)
محافظ القليوبية يتفقد مركز الخدمات التكنولوجى ببنها

 

محافظ القليوبية يتفقد مركز الخدمات التكنولوجى ببنها (9)
محافظ القليوبية يتفقد مركز الخدمات التكنولوجى ببنها

 

محافظ القليوبية يتفقد مركز الخدمات التكنولوجى ببنها (10)
محافظ القليوبية يتفقد مركز الخدمات التكنولوجى ببنها 

 

محافظ القليوبية يتفقد مركز الخدمات التكنولوجى ببنها (11)
محافظ القليوبية يتفقد مركز الخدمات التكنولوجى ببنها 

 

محافظ القليوبية يتفقد مركز الخدمات التكنولوجى ببنها (12)
محافظ القليوبية يتفقد مركز الخدمات التكنولوجى ببنها

 

 

 


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