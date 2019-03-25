محافظ الشرقية يوجه بحصر المبانى لبدء طلائها بالون البيج

الشرقية - إيمان مهنى

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة الإنتهاء من حصر المبانى المقامة بنطاق كل مركز ومدينة وحى، للبدء فوراً فى طلاء واجهات المبانى لإستعادة الوجه المضىء والحضارى لها.

جاء ذلك خلال إجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة الشرقية، برئاسة المحافظ بحضور لواء دكتور حسين الجندى السكرتير العام للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطى مستشار المحافظ للمشروعات واللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد ومديرى المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام .

أوضح المحافظ أنه سيتم متابعة تنفيذ أعمال طلاء واجهات المنازل وتقييم الأداء طبقاً للجدول الزمنى المحدد لكل مركز ومدينة، مشيراً إلى أن المحافظة إتخذت خطوات جادة فى تنفيذ خطة تطوير وتجميل شوارع وميادين المحافظة من رفع كفاءة ورصف الطرق وأعمال التشجير والنظافة ودهان البلدورات وإحلال أعمدة كهربائية جديدة محل الأعمدة المتهالكة .

وخلال الإجتماع أكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء الإهتمام بأعمال الصيانة الدورية لمعدات الحملة الميكانيكية لرفع كفائتها وتشغيلها بكامل طاقتها للإستفادة منها فى أعمال رفع القمامة والنظافة والتجميل لإعادة الوجه الجمالى والحضارى لمدن المحافظة .

فى السياق ذاته ، كرم المحافظ السيدة نجاة على أحمد على الأم المثالية لإبن من ذوى الإعاقة بمنحها شهادة تقدير ومبلغ مالى تقديراً لجهودها فى التضحية والكفاح، كذلك نجلها الدكتور أحمد رحمة معيد بكلية الإعلام القاهرة .

وجدير بالذكر أن السيدة نجاة على أحمد على قد فازت فى المسابقة التى أطلقها المجلس القومى لشئون الإعاقة على مستوى الجمهورية تحت شعار "بالأسرة نبنى الوطن" والذى فاز فيها 23 فردًا بلقب الشخص المثالى على مستوى الجمهورية خلال 2019، بــ 18 محافظة، من إجمالى 123 مرشحاً فى نطاق 20 محافظة.