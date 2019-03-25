video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 25 مارس 2019 04:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الشرقية يوجه بحصر المبانى لبدء طلائها بالون البيج

الإثنين، 25 مارس 2019 03:03 م
محافظ الشرقية يوجه بحصر المبانى لبدء طلائها بالون البيج الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى
إضافة تعليق

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة الإنتهاء من حصر المبانى المقامة بنطاق كل مركز ومدينة وحى، للبدء فوراً فى طلاء واجهات المبانى لإستعادة الوجه المضىء والحضارى لها.

جاء ذلك خلال إجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة الشرقية، برئاسة المحافظ بحضور لواء دكتور حسين الجندى السكرتير العام للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطى مستشار المحافظ للمشروعات واللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد ومديرى المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام .

أوضح المحافظ أنه سيتم متابعة تنفيذ أعمال طلاء واجهات المنازل وتقييم الأداء طبقاً للجدول الزمنى المحدد لكل مركز ومدينة، مشيراً إلى أن المحافظة إتخذت خطوات جادة فى تنفيذ خطة تطوير وتجميل شوارع وميادين المحافظة من رفع كفاءة ورصف الطرق وأعمال التشجير والنظافة ودهان البلدورات وإحلال أعمدة كهربائية جديدة محل الأعمدة المتهالكة .

وخلال الإجتماع أكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء الإهتمام بأعمال الصيانة الدورية لمعدات الحملة الميكانيكية لرفع كفائتها وتشغيلها بكامل طاقتها للإستفادة منها فى أعمال رفع القمامة والنظافة والتجميل لإعادة الوجه الجمالى والحضارى لمدن المحافظة .

فى السياق ذاته ، كرم المحافظ السيدة نجاة على أحمد على الأم المثالية لإبن من ذوى الإعاقة بمنحها شهادة تقدير ومبلغ مالى تقديراً لجهودها فى التضحية والكفاح، كذلك نجلها الدكتور أحمد رحمة معيد بكلية الإعلام القاهرة .

وجدير بالذكر أن السيدة نجاة على أحمد على قد فازت فى المسابقة التى أطلقها المجلس القومى لشئون الإعاقة على مستوى الجمهورية تحت شعار "بالأسرة نبنى الوطن" والذى فاز فيها 23 فردًا بلقب الشخص المثالى على مستوى الجمهورية خلال 2019، بــ 18 محافظة، من إجمالى 123 مرشحاً فى نطاق 20 محافظة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور..محافظ الشرقية يكرم 32 أما مثالية على مستوى المحافظة

الشرقية

محافظ الشرقية

لون المبانى بالبيج

طلاء واجهات المنازل

اخبار محافظة الشرقية

رصف الطرق بالشرقية

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
التعليم تؤكد فتح منصة امتحان أحياء أولى ثانوى.. والطلاب يشكون صعوبة التحميل

التعليم تؤكد فتح منصة امتحان أحياء أولى ثانوى.. والطلاب يشكون صعوبة التحميل

صور.. أمطار على مناطق متفرقة بأنحاء الجمهورية تمتد للقاهرة والجيزة

صور.. أمطار على مناطق متفرقة بأنحاء الجمهورية تمتد للقاهرة والجيزة

طبول الحرب تطرق أبواب غزة.. صاروخ من القطاع يقطع زيارة نتنياهو إلى واشنطن.. طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تقصف مواقع داخل الأراضى الفلسطينية.. تحقيقات واسعة فى تل أبيب بعد تعطل القبة الحديدية.. ومخاوف من التصعيد

طبول الحرب تطرق أبواب غزة.. صاروخ من القطاع يقطع زيارة نتنياهو إلى واشنطن.. طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تقصف مواقع داخل الأراضى الفلسطينية.. تحقيقات واسعة فى تل أبيب بعد تعطل القبة الحديدية.. ومخاوف من التصعيد

وزير النقل يراجع أداء المسئولين ورؤساء الهيئات والشركات بديوان الوزارة.. مصادر: كامل الوزير سيستبعد محدودى الكفاءة ورؤساء الشركات الخاسرة.. تصعيد أصحاب الكفاءة بدلا من المُقالين ودعم القطاعات بكفاءات من الخارج

وزير النقل يراجع أداء المسئولين ورؤساء الهيئات والشركات بديوان الوزارة.. مصادر: كامل الوزير سيستبعد محدودى الكفاءة ورؤساء الشركات الخاسرة.. تصعيد أصحاب الكفاءة بدلا من المُقالين ودعم القطاعات بكفاءات من الخارج

فرنسا تتسلح بالذكريات ضد أيسلندا فى تصفيات يورو 2020

فرنسا تتسلح بالذكريات ضد أيسلندا فى تصفيات يورو 2020

س و ج كل ما تريدين معرفته عن تركيب الرموش المغناطيسية

س و ج كل ما تريدين معرفته عن تركيب الرموش المغناطيسية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة